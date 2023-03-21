Beton kalitesi tartışmasında şantiye şefini öldürdü

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen bir binanın inşaatı için getirilen betonun kalitesi konusunda çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada beton firmasında görevli Mehmet Raşit Koruli (42) şantiye şefi Vedat Acar'ı (40) bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Koruli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KAFASINA ÇEKİÇLE VURDU
Geçtiğimiz Çarşamba günü saat 20.00 sıralarında Avcılar Üniversite Mahallesi Demet Sokaktaki bir inşaatta, şantiye şefi Vedat Acar, beton mikseri şoförü Mehmet Raşit Koruli ile inşaata getirdiği betonun kalitesinin düşük olduğunu söyleyerek tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle mikser şoförü Mehmet Raşit Koruli, şantiye şefinin kafasına çekiçle vurdu, ardından bıçakladı.
CEZAVİNE GÖNDERİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis inceleme yaptı. İncelemenin ardından şüpheli Koruli'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Koruli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YARALI ŞEF KURTARILAMADI
Ağır yaralanan Vedat Acar, vatandaşlar tarafından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Özel hastanede ilk tedavisi yapılan Acar, daha sonra götürüldüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.