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    • Yaşam
    • 21.03.2023 14:42
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    • 21.03.2023 14:42
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    Beton kalitesi tartışmasında şantiye şefini öldürdü

    Avcılar’da, beton mikseri şoförü ile şantiye şefi arasında getirilen beton nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından mikser şoförü, şantiye şefinin kafasına çekiçle vurup, bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    AJANSLAR
    Beton kalitesi tartışmasında kan döküldü

    Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen bir binanın inşaatı için getirilen betonun kalitesi konusunda çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada beton firmasında görevli Mehmet Raşit Koruli (42) şantiye şefi Vedat Acar'ı (40) bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Koruli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    KAFASINA ÇEKİÇLE VURDU
    Geçtiğimiz Çarşamba günü saat 20.00 sıralarında Avcılar Üniversite Mahallesi Demet Sokaktaki bir inşaatta, şantiye şefi Vedat Acar, beton mikseri şoförü Mehmet Raşit Koruli ile inşaata getirdiği betonun kalitesinin düşük olduğunu söyleyerek tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle mikser şoförü Mehmet Raşit Koruli, şantiye şefinin kafasına çekiçle vurdu, ardından bıçakladı.

    CEZAVİNE GÖNDERİLDİ
    İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis inceleme yaptı. İncelemenin ardından şüpheli Koruli'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Koruli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    YARALI ŞEF KURTARILAMADI
    Ağır yaralanan Vedat Acar, vatandaşlar tarafından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Özel hastanede ilk tedavisi yapılan Acar, daha sonra götürüldüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.

        GÖRGÜ ŞAHİDİ KONUŞTU
        Olayla ilgili konuşan şantiye yanındaki binada oturan Mehmet Kömürcü, "Yan binada oturuyorum, bir bağırış çağırış oldu. Çıktım balkona, baktığımda bir şahıs başından kanlar akar şekilde yerde yatıyordu. Sonra karga tulumba arabaya attılar şu aşağıdaki hastaneye götürdüler. Biz düştü zannettik ama daha sonra kavga olmuş dediler. Yerde yatan şahıs buranın kalfası diye biliyorum" diye konuştu.

        Olayla ilgili soruşturma sürerken, inşaatta çalışmaların durduğu görüldü.

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