Beton kalitesi tartışmasında şantiye şefini öldürdü

GÖRGÜ ŞAHİDİ KONUŞTU

Olayla ilgili konuşan şantiye yanındaki binada oturan Mehmet Kömürcü, "Yan binada oturuyorum, bir bağırış çağırış oldu. Çıktım balkona, baktığımda bir şahıs başından kanlar akar şekilde yerde yatıyordu. Sonra karga tulumba arabaya attılar şu aşağıdaki hastaneye götürdüler. Biz düştü zannettik ama daha sonra kavga olmuş dediler. Yerde yatan şahıs buranın kalfası diye biliyorum" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, inşaatta çalışmaların durduğu görüldü.