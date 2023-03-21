Kocaeli'de dehşet anları: Telefon çalan şahsa bodrum katta işkence edip, kayda aldılar

Hepsi beni darp etti. Yumrukladılar, tekmelediler ve ellerindeki sopalarla vurdular. Üstüme limon sürdüler. 3 kez yanan sigarayı göğsüm, kollarım ve bacaklarımda söndürdüler. Bana hırsızlık yaptığım için bunları yaptıklarını söylediler. Benden 6 bin lira istediler. 1 saat içinde vermezsem öldüreceklerini söylediler. 'Yanımda param yok. Ömer amcamı arayayım' dedim. Amcamı aradım parayı istedim, 'Yoksa beni öldürecekler' dedim. Şahıslardan biri çenemden tuttu, 'Ben devletim' dedi. Eşofmanımı çıkardılar ve onun ipini boğazıma bağladılar. Birinin elinde soda şişesi vardı. Şişeyi makatıma sokmaya çalıştı" dedi.