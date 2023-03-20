Helal sana Mehmet Bayraktar! Vatan sevgisine engel yok...

Aksaray'da yaşayan Mehmet Bayraktar'ın (41) hayat hikayesi, azmin başarısı dedirtti. 7 yaşındayken götürüldüğü hastanede kas hastası olduğunu fark etti.
Zamanla el ve ayağını kullanmakta güçlük çekti. Son iki yıldır da işitme ve konuşma güçlüğü başladı. Bir süre ayakkabı boyacılığı yaptı. Semt pazarlarında oyuncak da sattı. Yıllardır işlettiği 15 metrekarelik bakkal dükkanından kazandığı parayla evinin geçimini sağladı.
5 ÇOCUK BABASI
Yüzde 85 engelli olan 5 çocuk babası Bayraktar, işlerinin iyi gitmesi üzerine aldığı engelli maaşını 2006'da iptal ettirdi. Bayraktar, "İki yıl kadar aldığım parayı da iade ettim. Sabah saat 06.00'da kalkıyor, iş yerimi açmaya gidiyorum.
Eşim de, 6 büyükbaş hayvanımız var, onlara bakıyor. İş yerimde sağ olsun çocuklarım bana yardımcı oluyor. Allah'a şükür, geçinip gidiyoruz" diye konuştu.
BAYRAKTAR, 'Tüyü bitmemiş yetimin hakkı var' düşüncesiyle engelli maaşını iptal ettirdiğini söyledi.
5 çocuk babası Bayraktar, ailesinin yardımıyla bakkala gidip geliyor.
Zamanla el ve ayağını kullanmakta güçlük çekti. Son iki yıldır da işitme ve konuşma güçlüğü başladı. Bir süre ayakkabı boyacılığı yaptı. Semt pazarlarında oyuncak da sattı. Yıllardır işlettiği 15 metrekarelik bakkal dükkanından kazandığı parayla evinin geçimini sağladı.
5 ÇOCUK BABASI
Yüzde 85 engelli olan 5 çocuk babası Bayraktar, işlerinin iyi gitmesi üzerine aldığı engelli maaşını 2006'da iptal ettirdi. Bayraktar, "İki yıl kadar aldığım parayı da iade ettim. Sabah saat 06.00'da kalkıyor, iş yerimi açmaya gidiyorum.
Eşim de, 6 büyükbaş hayvanımız var, onlara bakıyor. İş yerimde sağ olsun çocuklarım bana yardımcı oluyor. Allah'a şükür, geçinip gidiyoruz" diye konuştu.
BAYRAKTAR, 'Tüyü bitmemiş yetimin hakkı var' düşüncesiyle engelli maaşını iptal ettirdiğini söyledi.
5 çocuk babası Bayraktar, ailesinin yardımıyla bakkala gidip geliyor.