Avukat ismi kullanan pişkin dolandırıcıdan 'pes' dedirten sözler: "Yaptığım işle övünüyorum..."

Ankara'da yaşayan bir dolandırıcı, Emrah Apuhan'ı aradı. Kendisini İzmir Barosu'na kayıtlı avukat Ersin Sel olarak tanıttı. 'Hakkınızda cinsel tacizden dolayı açılan bir dava var. Eğer belli bir miktarda para gönderirseniz, şikayetimizden vazgeçeriz. Dava düşer' ifadesini kullandı.
Şüphelenen Apuhan, Ankara Adliyesi'nde görev yapan arkadaşı Ahmet A.'yı aradı. O da İzmir Barosu'ndan bulduğu İzmirli avukat Ersin Sel'i aradı. Sel, cinsel tacizden dolayı kimseyi aramadığını anlattı. Apuhan'dan arkadaşını arayan sahte avukatın cep telefonu numarasını aldı. Adını kullanan dolandırıcıyı çaldırdı.
20-25 yaşlarındaki erkek dolandırıcıya 'avukat Ersin Sel' diye seslenen Sel, 'ben de avukat Ersin Sel' deyince dolandırıcı duraklayıp şaşkınlık yaşadı. Dolandırıcı, Sel'e, "İsmini iki haftadır kullanıyorum. Senden önce yine bürosu İzmir Karşıyaka'da olan avukat Ersin Kasırga'nın adını kullandım. Senden sonra da bir başka avukatın adını kullanacağım. Yarın 5 tane müşterim daha var. Onlardan para aldıktan sonra bir daha adını kullanmayacağım. Pedofili hastalarını tuzağa düşürüp cezalandırmak ve bundan ekonomik çıkar elde etmek amacıyla bu işi yapıyorum. Çok büyük paralar kazanıyorum. İki yıl içinde Mercedes otomobil parası kazanacağım. Türkiye'deki bütün insanların gizli bilgilerine sahibim. Bir çeşit hackerım" dedi.
Avukat Ersin Sel, elindeki tüm delillerle birlikte 'nitelikli dolandırıcılık', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması' suçlarından şüpheli hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Şüphelenen Apuhan, Ankara Adliyesi'nde görev yapan arkadaşı Ahmet A.'yı aradı. O da İzmir Barosu'ndan bulduğu İzmirli avukat Ersin Sel'i aradı. Sel, cinsel tacizden dolayı kimseyi aramadığını anlattı. Apuhan'dan arkadaşını arayan sahte avukatın cep telefonu numarasını aldı. Adını kullanan dolandırıcıyı çaldırdı.
20-25 yaşlarındaki erkek dolandırıcıya 'avukat Ersin Sel' diye seslenen Sel, 'ben de avukat Ersin Sel' deyince dolandırıcı duraklayıp şaşkınlık yaşadı. Dolandırıcı, Sel'e, "İsmini iki haftadır kullanıyorum. Senden önce yine bürosu İzmir Karşıyaka'da olan avukat Ersin Kasırga'nın adını kullandım. Senden sonra da bir başka avukatın adını kullanacağım. Yarın 5 tane müşterim daha var. Onlardan para aldıktan sonra bir daha adını kullanmayacağım. Pedofili hastalarını tuzağa düşürüp cezalandırmak ve bundan ekonomik çıkar elde etmek amacıyla bu işi yapıyorum. Çok büyük paralar kazanıyorum. İki yıl içinde Mercedes otomobil parası kazanacağım. Türkiye'deki bütün insanların gizli bilgilerine sahibim. Bir çeşit hackerım" dedi.
Avukat Ersin Sel, elindeki tüm delillerle birlikte 'nitelikli dolandırıcılık', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması' suçlarından şüpheli hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.