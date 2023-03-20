Yer:Rize... 1992 model kamyonetinin kasasını 4 kişinin konaklayabileceği odaya çevirdi

Rize Ardeşen'de restoran, rafting parkuru tesisi sahibi ve işletmecisi Muhammet Yaylacı, uzun süre çay taşıyıp, satmaya gönlü razı gelmediği 1992 model kamyonetinin kasasını konaklama alanına dönüştürmek istedi.
İşletmesinin bitişiğindeki taşlık alana sabitlediği kamyonetin üzerine önce çatı monte etti ardından da kasa kısmını 2'si yetişkin 4 kişinin konaklayabileceği odaya çevirdi.
Direksiyon, vites kolu, pedallar ve torpidosunu yerinde bırakıp, orijinalliğini bozmadığı kamyonetinde, adrenalin tutkunu bazı misafirlerini ağırladığını söyledi.
İşletmesinin bitişiğindeki taşlık alana sabitlediği kamyonetin üzerine önce çatı monte etti ardından da kasa kısmını 2'si yetişkin 4 kişinin konaklayabileceği odaya çevirdi.
Direksiyon, vites kolu, pedallar ve torpidosunu yerinde bırakıp, orijinalliğini bozmadığı kamyonetinde, adrenalin tutkunu bazı misafirlerini ağırladığını söyledi.