Evladını depremde yitiren annenin yürek yakan sözler: "Ben artık yarım bir insanım"

Afetin en acı hikayelerinden biri de Demirok Ailesi'ne aitti. Hatay'da yaşayan Alev- Serdar Demirok çifti, çocuk sahibi olmak için 11 yıl mücadele etti.



Önce Ali Armanç ardından Yusuf dünyaya geldi. Evlatlarının üzerine titreyen ailenin binbir emekle satın aldıkları ev, 6 Şubat depreminde saniyeler içinde enkaz haline geldi! Alev Demirok, Yusuf'la birlikte enkazdan çıkabildi. Ancak göz bebeği Ali Armanç'ın hayatını kaybetti.





"En güvendiğim yerde oğlumun ölüsünü buldum" diye feryat eden annenin sözleri yürekleri deldi:



Bu eve 100 bin dolar vermiştim. Çocuğum ısınsın diye aldığım eve bakın! Ben artık tükendim. Ben artık yarım bir insanım, ben hayalleri yarım kalmış bir anneyim...





Alev- Serdar Demirok, her gün oğulları Ali Armanç'ın mezarını ziyaret ediyor.