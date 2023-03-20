5 bin 637 kilometrelik fay hattı

Türkiye, 6 Şubat gecesi asrın felaketiyle sarsıldı! Her söz, afetin boyutunu anlatmaya yetersiz kaldı. Yaşanan acı, sınırları aştı. 5 bin 637 kilometre uzaklıktaki Uganda'ya ulaştı. Babirye Florence, daha 31 yaşındaydı. Yeni bir hayat kurmak için soluğu Hatay'da aldı.
Haydar- Merve Mursaloğlu'nun kızları Ada'ya (2.5) bakıcılık yapmaya başladı. Kazancının yarısını, Uganda'daki ailesine yolladı. Herkes onu 'Babi' diye bağrına bastı. Her şey tam da istediği gibi giderken 6 Şubat gecesi o korkunç deprem yaşandı. Mursaloğlu Ailesi'nin yaşadığı Iraz Apartmanı saniyeler içinde yıkıldı! Tüm aile ve Babi, enkaz altında kaldı. Beşinci günde cansız bedenine ulaşılan Babi, kimsesizler mezarlığında sonsuzluğa uğurlandı. Ancak ailesi, kızlarının ülkelerinde toprağa verilmesi için çağrı yaptı.
Bunun üzerine Uganda'nın Türkiye Büyükelçiliği düğmeye bastı. Babi'nin cenazesi Uganda'ya yollandı. Genç kadının doğup büyüdüğü Lwengo'da toprağa verileceği vurgulandı.
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Hatay'daki Iraz Apartmanı, depremde saniyeler içinde yıkıldı. Mursaloğlu Ailesi, enkaz altında kaldı. Bakıcılarının cansız bedenine ulaşıldı. Ancak Mursaloğlu çifti ile kızları Ada'ya hala ulaşılamadı. Mursaloğlu Ailesi, evlatlarını arama çalışmalarını sürdürüyor.
Haydar- Merve Mursaloğlu'nun kızları Ada'ya (2.5) bakıcılık yapmaya başladı. Kazancının yarısını, Uganda'daki ailesine yolladı. Herkes onu 'Babi' diye bağrına bastı. Her şey tam da istediği gibi giderken 6 Şubat gecesi o korkunç deprem yaşandı. Mursaloğlu Ailesi'nin yaşadığı Iraz Apartmanı saniyeler içinde yıkıldı! Tüm aile ve Babi, enkaz altında kaldı. Beşinci günde cansız bedenine ulaşılan Babi, kimsesizler mezarlığında sonsuzluğa uğurlandı. Ancak ailesi, kızlarının ülkelerinde toprağa verilmesi için çağrı yaptı.
Bunun üzerine Uganda'nın Türkiye Büyükelçiliği düğmeye bastı. Babi'nin cenazesi Uganda'ya yollandı. Genç kadının doğup büyüdüğü Lwengo'da toprağa verileceği vurgulandı.
41 GÜNDÜR HABER YOK
Hatay'daki Iraz Apartmanı, depremde saniyeler içinde yıkıldı. Mursaloğlu Ailesi, enkaz altında kaldı. Bakıcılarının cansız bedenine ulaşıldı. Ancak Mursaloğlu çifti ile kızları Ada'ya hala ulaşılamadı. Mursaloğlu Ailesi, evlatlarını arama çalışmalarını sürdürüyor.