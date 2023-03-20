Çınar Ege yaşasın

İstanbul'da 4.5 aylık Çınar Ege Portakal, SMA'ya yakalandı. İyileşmesi Dubai'deki gen tedavisine bağlıydı. ANCAK bunun için 1 milyon 819 bin dolar yani 35 milyon TL şarttı. Ailesi yardım kampanyası başlattı.
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TR140001000871488153115003
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EURO BAĞIŞLARI İÇİN IBAN
TR570001000871488153115005
EFNAN'A UMUT OLUN
Gaziantep'te Yusuf- Fatma Zehra Aydoğan'ın kızı Efnan, 8 ay önce SMA'lı dünyaya geldi. Aile, kızlarının tedavisi için yardım kampanyası düzenledi. Paranın yüzde 30'una ulaşıldığı sırada, dehrem meydana geldi. Baba Aydoğan yardım istedi: Evladımızın sesini duyun! (TOLGA YANIK)
BAĞIŞ İÇİN HESAP BİLGİLERİ
TL BAĞIŞLARI İÇİN IBAN
TR140001000871488153115003
DOLAR BAĞIŞLARI İÇİN IBAN
TR840001000871488153115004
EURO BAĞIŞLARI İÇİN IBAN
TR570001000871488153115005
EFNAN'A UMUT OLUN
Gaziantep'te Yusuf- Fatma Zehra Aydoğan'ın kızı Efnan, 8 ay önce SMA'lı dünyaya geldi. Aile, kızlarının tedavisi için yardım kampanyası düzenledi. Paranın yüzde 30'una ulaşıldığı sırada, dehrem meydana geldi. Baba Aydoğan yardım istedi: Evladımızın sesini duyun! (TOLGA YANIK)