Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Çınar Ege yaşasın

    İstanbul'da 4.5 aylık Çınar Ege Portakal, SMA'ya yakalandı. İyileşmesi Dubai'deki gen tedavisine bağlıydı. Ancak bunun için 1 milyon 819 bin dolar yani 35 milyon TL şarttı. Ailesi yardım kampanyası başlattı.

    Çınar Ege yaşasın
    İstanbul'da 4.5 aylık Çınar Ege Portakal, SMA'ya yakalandı. İyileşmesi Dubai'deki gen tedavisine bağlıydı. ANCAK bunun için 1 milyon 819 bin dolar yani 35 milyon TL şarttı. Ailesi yardım kampanyası başlattı.




    BAĞIŞ İÇİN HESAP BİLGİLERİ

    TL BAĞIŞLARI İÇİN IBAN
    TR140001000871488153115003

    DOLAR BAĞIŞLARI İÇİN IBAN
    TR840001000871488153115004

    EURO BAĞIŞLARI İÇİN IBAN
    TR570001000871488153115005



    EFNAN'A UMUT OLUN
    Gaziantep'te     Yusuf- Fatma Zehra Aydoğan'ın kızı Efnan, 8 ay önce SMA'lı dünyaya geldi. Aile, kızlarının tedavisi için yardım kampanyası düzenledi. Paranın yüzde 30'una ulaşıldığı sırada, dehrem meydana geldi. Baba Aydoğan yardım istedi: Evladımızın sesini duyun! (TOLGA YANIK)
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Primi yatırılmayana EYT’li olma formülü
    Haberler Yaşam Çınar Ege yaşasın
        loading
        SON DAKİKA