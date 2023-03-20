Başörtüsü düşmanlığı bitmiyor: “Başörtün işe engel” dediler, başvurusunu reddettiler!

"AİLEM DE BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI"

Sütçü sözlerine şöyle devam etti: "Hâlâ bu ülkede 28 Şubat'ın kırıntılarının olmasından ötürü çok derin bir üzüntü duyuyorum. Günümüzde hâlâ bu zihniyeti konuşuyor olmak beni gerçekten çok incitti. Şu an eğitimi ya da farklı bir konuyu konuşabilirdik ama biz hâlâ tesettürü konuşuyoruz.Bizim kılık kıyafetimize takınılıyor olması insanı örseleyen bir durum. Ailem de bu durumdan dolayı büyük bir üzüntü yaşadı. Öğrendiklerinde ilk önce anlam veremediler. 'Önceden bu ajansla çalıştın niye böyle bir şey oldu? Sana bu neden yapıldı?' dediler.Benim ailem de arkadaşlarım da tesettürlü. Böyle ayrımcılık yaşayan başka arkadaşlarım da var ama herhalde bunu Twitter'a döktüğüm için benimkisi hem olumlu hem de olumsuz tepki aldı."