Başörtüsü düşmanlığı bitmiyor: “Başörtün işe engel” dediler, başvurusunu reddettiler!

28 yaşında olan üniversite öğrencisi Rabia Sütçü, yarı zamanlı işlerde çalışarak harçlığını çıkarıyor. Bir ajansın iş başvurularına ise birkaç kez başvurup çalışma imkânı buldu.
İŞE KABUL EDİLMEDİ
Son başvurusunda ise bir eczanede bir markanın tanıtımını yapmak için başvurdu ama iddiasına göre bu işe tesettürlü olduğu için kabul edilmedi.Sütçü, bu durumu sosyal medyadan "Az önce sadece başörtülü olduğum için işe reddedildim. Evet, yıl 2023 ve hala başörtü sorunu var. Zihniyetiniz batsın sizin" diyerek duyurdu. Bu haykırışı milyonlarca görüntülenme elde etti ama paylaşımının kurgu olduğunu iddia edenler tarafından sosyal medya lincine maruz kaldı.
"BENİ PASİFİZE ETMEYE ÇALIŞTILAR"
Sabah'ın haberine göre, Rabia Sütçü, yaşadıklarını, hislerini ve sosyal medyada uğradığı linci anlattı.Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi'nden İlaç Mümessili Bölümü'nü bitirdiğini söyleyen Rabia Sütçü, "Atatürk Üniversitesi'nde ise Çocuk Gelişimi Bölümü'nde okuyorum. Ankara'da ailemin yanında yaşıyorum. Birkaç kez çalıştığım bir ajansın WhatsApp'taki iş grubuna gelen bir ilana başvurdum.