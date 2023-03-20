Antalya’da kan donduran cinayet! Eski ortağına kurşun yağdırdı

Olay yerine gelen yakınları ise uzun süre gözyaşı döktü. Bir kadının yere oturup, "Ciğerimi yaktı benim" diyerek ağlaması yürekleri burktu. Ağlayan arkadaşları ve yakınları birbirini teselli ederek ayakta kaldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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