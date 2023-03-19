Depremzedeye ikinci travma! CHP'li Yılmaz Büyükerşen'in okuluna kaydedilmeyen başörtülü öğrencinin ailesi konuştu: "Bu zihniyet nasıl sürüyor anlamış değiliz"

Eskişehir'de kuruculuğunu ve yönetim kurulu başkanlığını CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in yaptığı vakfa bağlı okula kızlarını kaydettirmek isteyen depremzede aile büyük bir skandal ile karşı karşıya kalmış, ailenin 9. sınıf öğrencisi kızları, "Bu okulda hiç başörtülü öğrenci yok burada zorlanırsın" denilerek okula nakil işlemi gerçekleştirilmemişti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ise depremzede öğrencinin başörtülü olması gerekçe gösterilerek okula kaydının yapılmaması ile ilgili soruşturma başlattı.
DEPREMİN YIKIP GEÇTİĞİ AİLEYE CHP'Lİ BÜYÜKERŞEN'İN BAŞKANLIK ETTİĞİ OKULDA ÇAĞDIŞI MUAMELE
Asrın felaketi olarak gösterilen Kahramanmaraş merkezli depremi Hatay'ın Antakya İlçesi'nde bulunan evlerinde yakalanan aile, ağır hasar alan binadan sağ olarak çıktı. Baba Z.İ, binanın 2'inci katından inmeye çalışırken 4 kemiği kırıldı. Aile, depremde kızları ile 2 çocuğunu ve damatlarını, teyze ile 4 çocuğunu ve eniştelerini, dayılarını ve yakın akrabalarından çok sayıda kişiyi depremde kaybetti.
İSMİ DE "ÇAĞDAŞ OKULLARI"
Eskişehir'de yardım sever bir kişi, hazırlamış olduğu daireye 11 kişilik Z.İ'nin ailesini yerleştirdi. Aile başörtülü olan T.N.İ. isimli kız çocuklarının naklini Eskişehir'de CHP'li Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in başkanlığını yaptığı vakfa bağlı Özel Çağdaş Okullarına aldırmak istedi. İddiaya göre okul müdürü İsmail Samur, "Bu okulda hiç başörtülü öğrenci yok burada zorlanırsın" dedi. Öğrenciyi ve velisini başka bir okula gitmeleri için 28 Şubat'tan kalma ikna odası kurarcasına ikna etmeye çalıştı. Aile, yaşadıklarını anlattı.