Trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 4 kişiyi hayata bağladı





GÜNDEM YAREN!

Bir leylek 12 kere yapabiliyorsa sevenin sevdiğine kavuşmaması için bir engel yoktur.

Yaren kadar olamayanlar var!

Yaren leylek ile Adem Amca kavuştu, biz kavuşamadık.

Yaren'deki vefa ne yazık ki bazı insanlarda yok.

Bubelgesellik dostluğa şahit olduğumuz için çok şanslıyız!



DÜNYALAR 'BEYİN'Dİ

İsveç'teSamet Yüce (15), yetenek yarışmasına katıldı. Çok basamaklı sayıları zihninden çarparak ikinciliği kaptı. Zekasıyla şaşırttı!



TAZMİNATTA DAMPRING

Milli boksör Sinan Ulutürk, eşi Leyla Süleymanova'yı ihanetle suçladı! "Sevgilisi Mert Özcan ile evimi bastı, annemi dövdü" diyerek boşanma davası açtı. Genç kadın ise karşı çıktı. 500 bin TL istediğini açıkladı. Ulutürk, "O bana 1 milyon TL versin" diye bastırdı. Hakim kalemi kırdı: Tazminat yok! Boşanın...



KUSURLU SÜRÜCÜYE TAZMİNAT KARARI

Yargıtay, yeni bir emsal kararla gündeme geldi. Yüksek mahkeme, tek taraflı ölümlü trafik kazasından kaynaklı tazminat davasında, 15 yıllık zamanaşımı süresi uygulanacağını bildirdi. Ayrıca ölen sürücü tam kusurlu da olsa, yakınlarına sigorta şirketinin tazminat ödemek zorunda olduğuna hükmetti.



TOGG TEŞEKKÜRLER

TOGG'da talep patlaması yaşandı. 24 saatte 22 bin 150 sipariş alındı. Teslimatların bu ay sonunda başlayacağı vurgulandı.



COVİD BİTMİŞ

Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: Covid-19 salgını sona erdi! Bugüne dek 7 milyon kişi hayatını kaybetti...

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