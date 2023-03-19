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    Trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 4 kişiyi hayata bağladı

    Trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen gencin organları, 4 kişiyi hayata bağladı. Karaciğerle hayata dönen Duacıgil, “Ölen kardeşime duacıyım” ifadesini kullandı! İşte sizler için derlediğimiz 19 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Duacıgil!

    Eskişehir'de 24 yaşındaki bir genç, geçirdiği trafik kazası sonucu hayata tutunamadı. Beyin ölümü gerçekleşen gencin organları bağışlandı. Hemen ardından, organ nakil merkezlerinde bir yarış başladı. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Organ Nakil Merkezi doktorları, ilk sırada kalp bekleyen Soner Akyol (44), karaciğer bekleyen Mehmet Duacıgil (44) ve böbrek bekleyen Gül Özden'i (46) hemen ameliyata hazırladı. Başarıyla yapılan operasyon sonucu, 3 hasta da hayata sarıldı. Eskişehir'de ise böbrek bekleyen bir başka hasta da yapılan nakille yaşama bağlandı.



    KEZZAPLI CANAVAR
    İstanbul Bayrampaşa'da Yasemin Aksoy (32), 12 yıl evli kaldığı belediye kadrosunda hizmetli olan eşi Yusuf Çavdar'dan 8 ay önce boşandı. Ayrılmasına rağmen eşini rahatsız eden Çavdar hakkında, uzaklaştırma kararı alındı. Ancak bu karar da Çavdar'ı durdurmadı. Takip ettiği eşi ile yol ortasında tartıştı. Ardından kadının yüzüne, yanında taşıdığı yakıcı kimyasal maddeyi (kezzap) fırlattı. Yüzü gözü yanan kadın, hastanede tedavi altına alındı. Tutuklanan Çavdar, yapılan yargılama sonucu 5.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



    EYT'YE FRANSIZ
    Fransa'da emeklilik yaşı, 16 Mart'ta Meclis'te yapılan oylama ile kademeli olarak 64'e çıkarıldı. Bunun üzerine sendikalar ayaklandı. Sokaklar karıştı. Hükümetin geri adım atmaması üzerine temizlik işçileri de grev yaptı. Protestolar sonucu çatışmalar yaşandı. Paris ve Lyon'daki gösterilerde çok sayıda kişi yaralandı. Auvergne- Rhone-Alpes ve Rhone Valiliği, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Lyon'daki gösterilerde 36 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Paris'te ise gözaltına alınanların sayısı, 61'e çıktı. Kamu düzeni ve güvenliği riski taşıdığı gerekçesiyle Paris'te meclis binasına yakın Concorde Meydanı'nda ve Şanzelize civarında yeni gösteriler düzenlemek yasaklandı.



        MAYMUN SEVDİ İŞTEN ATILDI
        İstanbul Beylikdüzü'nde bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Arzu Yavuz, içerde gördüğü evcil maymunu sevip oynamaya başladı. Olaydan yaklaşık bir hafta sonra müdürü Aksoy'u ofise çağırdı. Kendisine "İş saatinde maymun sevdin. Görevini aksattın ya istifa et, ya da biz seni atarız" diyerek çıkıştı. Uygulanan mobbing sonucu işten ayrılmak zorunda kalan Aksoy, başvurduğu İŞKUR'dan da olumlu bir sonuç alamadı. Hayvanları çok sevdiğini söyleyen Aksoy, "Kedilerim vardı. Öldürdüler. O gün sadece üç dakika görevimin başında değildim. Ama yine de işimi aksatmadım" diyerek dert yandı.



        KOKU ŞİKAYETİ
        Aydın Efeler'de komşuluk ilişkilerinin geldiği nokta, polisi bile şaşırttı. İddiaya göre bir kadın komşusunun yaptığı yemeğin kokusundan rahatsız olunca karakolu aradı. Polis, şikayet üzerine eve gelerek yemek yapan komşuyu, kokunun yayılmasını önlemesi konusunda uyardı. İlginç olayı duyanlar, polisin bu tür şikayetler için bile meşgul edilmesine şaştı kaldı.



        PAPUÇ PAHALI
        Konya'da ayakkabıcılık yapan Melih Eryiğit ve arkadaşı Mert Ergül, ucuz ayakkabı sattığı gerekçesiyle Onur Y.'nin işlettiği iş yerine tabancayla ateş açtı. Hasan Hüseyin Kuyucu ve kardeşi Ali Kuyucu da tabancaları çekip, karşılık verdi. Çıkan çatışmada, Mert Ergül belinden ve bacağından, bu sırada yoldan geçen Mustafa Erdoğan başından, üzerinden kimlik çıkmayan Afganistan uyruklu kişi de kolundan yaralandı. Çatışma anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.



            AĞIR HESAP
            Muğla Milas'ta 18 yaşındaki Zehra Bayır, kanser hastası kardeşinin tedavi parası için bir eğlence merkezinde çalışmaya başladı. Genç kız, parasını ödemeyen patronu ile tartıştı. Bunun üzerine işyeri sahibi ve garsonlar, kızı öldürüp gölete attı. Yakalanan İlimder İlter, Ömer İlter ve Ünal Karakülah tutuklandı. Milas Cumhuriyet Savcısı, zanlılar hakkında dava açtı. Duruşmanın Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacağı açıklandı.




            137 MİLYON DEVRETTİ
            6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 137 milyon 486 bin 440 lira devretti. 5 bilen 1 kişi, 935 bin 687 lira, 4 bilenler 3 bin 698 lira, 3 bilenler 237 lira, 2 bilenler ise 22 lira alacak.



            'PANİK'VEÇ!
            Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliği için adım attı. Başkan Erdoğan cuma günü Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile birlikte ortak açıklama yaptı. Finlandiya'nın NATO üyeliğinin Meclis'teki onay sürecinin başladığını açıkladı. Her fırsatta teröre destek veren İsveç paniğe kapıldı! İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, hayal kırıklığı yaşadıklarını açıkladı. İsveç basını ise hükümete eleştiri yağdırdı. Teröre desteği kesmeleri için çağrı yaptı.



                TRUMP TAVIR
                ABD eski Başkanı Trump'ın Mara- Lago'daki malikanesi 8 Ağustos'ta FBI tarafından basıldı! İddiaya göre evinde gizli belgelere ulaşıldı. Hakkında soruşturma açılan Trump, dün şoke eden bir paylaşım yaptı. Salı günü tutuklanacağını açıkladı! ABD'lilere çağrı yaptı: Eski ABD Başkanı salı günü tutuklanacak. Protesto edin, ülkemizi geri alın!



                CAN KURTARAN
                Türkiye, depremin yaralarını sararken bu kez de sel felaketi yaşandı. Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır'da etkili olan yağış yerini sele bıraktı! Şimdiye kadar 18 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. TIR şoförü Emin Ergün ile Fatma Tekdal ile kızı Zeynep Zümra hala bulunamadı. Afette mucize kurtuluşlar da yaşandı. Yusuf Kaya, bodrum katında uyurken sele kapıldı. Kurtulmak için çırpındı! Bu sırada ikinci katta oturan komşusu Abdullah Demir'in uzattığı hortumu yakaladı! Demir'in kendisini yukarıya çekmesiyle hayatta kaldı.



                ÇOK HEYECANLIYIZ
                Bursa Karacabey'de balıkçı Adem Yılmaz ile leylek Yaren'in hikayesi, sınırları aştı. Milyonların gönüllerine taht kuran bu dostluk, 11 yılı geride bıraktı. Ve bu yıl da beklenen kavuşma, yaşandı. Yaren Leylek, soluğu 12. kez dostu Adem amcanın kayığında aldı. Bu kavuşma, milyonları heyecanlandırdı. Yaren'in dönüşüyle birlikte yuvasında 24 saatlik canlı yayın da başladı!



                    GÜNDEM YAREN!
                    Bir leylek 12 kere yapabiliyorsa sevenin sevdiğine kavuşmaması için bir engel yoktur.
                    Yaren kadar olamayanlar var!
                    Yaren leylek ile Adem Amca kavuştu, biz kavuşamadık.
                    Yaren'deki vefa ne yazık ki bazı insanlarda yok.
                    Bubelgesellik dostluğa şahit olduğumuz için çok şanslıyız!

                    DÜNYALAR 'BEYİN'Dİ
                    İsveç'teSamet Yüce (15), yetenek yarışmasına katıldı. Çok basamaklı sayıları zihninden çarparak ikinciliği kaptı. Zekasıyla şaşırttı!

                    TAZMİNATTA DAMPRING
                    Milli boksör Sinan Ulutürk, eşi Leyla Süleymanova'yı ihanetle suçladı! "Sevgilisi Mert Özcan ile evimi bastı, annemi dövdü" diyerek boşanma davası açtı. Genç kadın ise karşı çıktı. 500 bin TL istediğini açıkladı. Ulutürk, "O bana 1 milyon TL versin" diye bastırdı. Hakim kalemi kırdı: Tazminat yok! Boşanın...

                    KUSURLU SÜRÜCÜYE TAZMİNAT KARARI
                    Yargıtay, yeni bir emsal kararla gündeme geldi. Yüksek mahkeme, tek taraflı ölümlü trafik kazasından kaynaklı tazminat davasında, 15 yıllık zamanaşımı süresi uygulanacağını bildirdi. Ayrıca ölen sürücü tam kusurlu da olsa, yakınlarına sigorta şirketinin tazminat ödemek zorunda olduğuna hükmetti.

                    TOGG TEŞEKKÜRLER
                    TOGG'da talep patlaması yaşandı. 24 saatte 22 bin 150 sipariş alındı. Teslimatların bu ay sonunda başlayacağı vurgulandı.

                    COVİD BİTMİŞ
                    Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: Covid-19 salgını sona erdi! Bugüne dek 7 milyon kişi hayatını kaybetti...

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                    Haberler Yaşam Trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 4 kişiyi hayata bağladı
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