Trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 4 kişiyi hayata bağladı

Eskişehir'de 24 yaşındaki bir genç, geçirdiği trafik kazası sonucu hayata tutunamadı. Beyin ölümü gerçekleşen gencin organları bağışlandı. Hemen ardından, organ nakil merkezlerinde bir yarış başladı. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Organ Nakil Merkezi doktorları, ilk sırada kalp bekleyen Soner Akyol (44), karaciğer bekleyen Mehmet Duacıgil (44) ve böbrek bekleyen Gül Özden'i (46) hemen ameliyata hazırladı. Başarıyla yapılan operasyon sonucu, 3 hasta da hayata sarıldı. Eskişehir'de ise böbrek bekleyen bir başka hasta da yapılan nakille yaşama bağlandı.
KEZZAPLI CANAVAR
İstanbul Bayrampaşa'da Yasemin Aksoy (32), 12 yıl evli kaldığı belediye kadrosunda hizmetli olan eşi Yusuf Çavdar'dan 8 ay önce boşandı. Ayrılmasına rağmen eşini rahatsız eden Çavdar hakkında, uzaklaştırma kararı alındı. Ancak bu karar da Çavdar'ı durdurmadı. Takip ettiği eşi ile yol ortasında tartıştı. Ardından kadının yüzüne, yanında taşıdığı yakıcı kimyasal maddeyi (kezzap) fırlattı. Yüzü gözü yanan kadın, hastanede tedavi altına alındı. Tutuklanan Çavdar, yapılan yargılama sonucu 5.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
EYT'YE FRANSIZ
Fransa'da emeklilik yaşı, 16 Mart'ta Meclis'te yapılan oylama ile kademeli olarak 64'e çıkarıldı. Bunun üzerine sendikalar ayaklandı. Sokaklar karıştı. Hükümetin geri adım atmaması üzerine temizlik işçileri de grev yaptı. Protestolar sonucu çatışmalar yaşandı. Paris ve Lyon'daki gösterilerde çok sayıda kişi yaralandı. Auvergne- Rhone-Alpes ve Rhone Valiliği, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Lyon'daki gösterilerde 36 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Paris'te ise gözaltına alınanların sayısı, 61'e çıktı. Kamu düzeni ve güvenliği riski taşıdığı gerekçesiyle Paris'te meclis binasına yakın Concorde Meydanı'nda ve Şanzelize civarında yeni gösteriler düzenlemek yasaklandı.