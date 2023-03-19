Asrın felaketinde bütün ailesini kaybetti! Acısını içine atıp görevinin başına geçti





ÖNCE ÇOCUKLARINI SORDU

Enkazdan çıkar çıkmaz, 3 evladının durumunu öğrenmeye çalıştı. Ancak aldığı haberle hayatının acısını yaşadı. Çünkü 23 yaşlarındaki ikiz kızları Melike Gül ve Şeyma Nur ile 19 yaşındaki oğlu Zarif kurtarılamadı. Acısını kalbine gömen Dr. Sönmez, tedavisi tamamlanır tamamlanmaz sahra hastanesinde göreve başladı. Afetzedelerin yaralarını sardı. O geceyi ise şöyle anlattı: Bir baba olarak yaşadığım acı tarif edilemez. Evlat acısı çok farklı. Tarifi çok zor. Her bir evladın için ayrı bir acı duyuyorsun. 3 evlat birden. 23 yaşında iki kız, 19 yaşında bir oğlan. Kolay değil...