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    Asrın felaketinde bütün ailesini kaybetti! Acısını içine atıp görevinin başına geçti

    Dr. Sıtkı Sönmez, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin başhekimiydi. 6 Şubat gecesi enkazda kaldı, 41 saatin ardından kurtarılabildi. Ancak asrın felaketinde ikiz kızlarını ve oğlunu yitirdi. Acısını içine atıp görevinin başına geçti. Sözleri, yürekleri deldi: Tarif edilemez. Her bir evladın için ayrı bir acı duyuyorsun.

    Baba dram!

    Tarihler 6 Şubat'ı gösterdiğinde Türkiye asrın felaketiyle sarsıldı! Kahramanmaraş 7.7 ve 7.6'lık çifte depremle sallandı. 11 ilde 49 bin 589 kişinin hayatını kaybettiği afetin üzerinden 40 gün geçse de acı hala aynıydı. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Sıtkı Sönmez de 6 Şubat gecesi felaketi yaşadı. Hatay Antakya'daki 4 katlı Sönmez Apartmanı, saniyeler içinde yıkıldı! Ailesiyle birlikte enkaz altında kaldı. 41 saat sonra kurtarıldı.



    ÖNCE ÇOCUKLARINI SORDU
    Enkazdan çıkar çıkmaz, 3 evladının durumunu öğrenmeye çalıştı. Ancak aldığı haberle hayatının acısını yaşadı. Çünkü 23 yaşlarındaki ikiz kızları Melike Gül ve Şeyma Nur ile 19 yaşındaki oğlu Zarif kurtarılamadı. Acısını kalbine gömen Dr. Sönmez, tedavisi tamamlanır tamamlanmaz sahra hastanesinde göreve başladı. Afetzedelerin yaralarını sardı. O geceyi ise şöyle anlattı: Bir baba olarak yaşadığım acı tarif edilemez. Evlat acısı çok farklı. Tarifi çok zor. Her bir evladın için ayrı bir acı duyuyorsun. 3 evlat birden. 23 yaşında iki kız, 19 yaşında bir oğlan. Kolay değil...



    AH AYŞE
    Asrın felaketi, ruh sağlığını da etkiledi. Erzin'de annesi Lütfiye Çeler ile birlikte yaşayan Ayşe Gülhan Çeler depremden çok etkilendi. 14 Mart gecesi de deprem olduğunu düşünerek uykusundan uyandı. Paniğe kapıldı. Evin balkonundan doğru koşarak ikinci kattan atladı. Ancak kurtarılamadı.



        MUCİZE GİBİ
        Hatay Defne'de 4 kişilik bir aile kısa süre önce müstakil evlerine destek kolon yaptırdı. Deprem sırasında ev, arkaya doğru yıkıldı! Kolonların olduğu ön bölüm sağlam kaldı. Anne Gülhan Göbelek, "Allah'ım bana ailemi bağışladı" diye ağladı.



        VATAN EVLATLARI
        Muğla'da görevli Kıdemli Başçavuş Bilal Kütükoğlu, depremin ardından Hatay'a koştu. Kastamonu'da deprem bölgesine görevlendirilen oğlu Jandarma Uzman Çavuş Berkay Kütükoğlu ile afetzedelere umut oldu.

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        Haberler Yaşam Asrın felaketinde bütün ailesini kaybetti! Acısını içine atıp görevinin başına geçti
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