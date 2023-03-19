Asrın felaketinde bütün ailesini kaybetti! Acısını içine atıp görevinin başına geçti

Tarihler 6 Şubat'ı gösterdiğinde Türkiye asrın felaketiyle sarsıldı! Kahramanmaraş 7.7 ve 7.6'lık çifte depremle sallandı. 11 ilde 49 bin 589 kişinin hayatını kaybettiği afetin üzerinden 40 gün geçse de acı hala aynıydı. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Sıtkı Sönmez de 6 Şubat gecesi felaketi yaşadı. Hatay Antakya'daki 4 katlı Sönmez Apartmanı, saniyeler içinde yıkıldı! Ailesiyle birlikte enkaz altında kaldı. 41 saat sonra kurtarıldı.
ÖNCE ÇOCUKLARINI SORDU
Enkazdan çıkar çıkmaz, 3 evladının durumunu öğrenmeye çalıştı. Ancak aldığı haberle hayatının acısını yaşadı. Çünkü 23 yaşlarındaki ikiz kızları Melike Gül ve Şeyma Nur ile 19 yaşındaki oğlu Zarif kurtarılamadı. Acısını kalbine gömen Dr. Sönmez, tedavisi tamamlanır tamamlanmaz sahra hastanesinde göreve başladı. Afetzedelerin yaralarını sardı. O geceyi ise şöyle anlattı: Bir baba olarak yaşadığım acı tarif edilemez. Evlat acısı çok farklı. Tarifi çok zor. Her bir evladın için ayrı bir acı duyuyorsun. 3 evlat birden. 23 yaşında iki kız, 19 yaşında bir oğlan. Kolay değil...
AH AYŞE
Asrın felaketi, ruh sağlığını da etkiledi. Erzin'de annesi Lütfiye Çeler ile birlikte yaşayan Ayşe Gülhan Çeler depremden çok etkilendi. 14 Mart gecesi de deprem olduğunu düşünerek uykusundan uyandı. Paniğe kapıldı. Evin balkonundan doğru koşarak ikinci kattan atladı. Ancak kurtarılamadı.