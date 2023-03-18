Liseler arası futbol turnuvasında “Nazi” selamı ortalığı karıştı!





629 BİN LİRA DEVRETTI

10 bilen çıkmayınca 629 bin lira devretti. 9 bilenler 4 bin 981'er, 8 bilenler 394'er, 7 bilenler 90'ar, 6 bilenler 16'şar, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 12'şer lira alacak.



HİÇ MİMAR!

İstanbul'da iç mimar Baver A. (28), avukat Miray Y.'ye (27) aşk mesajı attı! Ancak reddedilince öfkeye kapıldı. "Ondan ona zıplıyorsun" şeklinde hakaretler yağdırdı. Denetim cezası aldı.



TÜRKİYE'NİN YARENİ

Yaren Leylek, gönüllere taht kurdu. Herkes yolunu gözler oldu! O da kanatlarını açıp 12'nci kez Adem amcanın kayığına kondu.



SON DERECE ACI!

Zonguldak Ereğli Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi 11. sınıf öğrencisi Ece Kısan (17), okulda rahatsızlandı. Hastaneye kaldırıldı. Taburcu edilen kız, evde yeniden fenalaştı. Bu kez götürüldüğü hastanede 'menenjit' teşhisiyle tedaviye alındı. Yoğun bakıma alınan Kısan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



İNTİHAR CİNAYET İNTİHAR

Antalya'da polis Sultan Tat (39), ölü bulundu. İntihar ettiği öne sürüldü. Sevgilisi Ferdağ Aladağ'a 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl verildi. Karar bozuldu. Önce 'intihara yönlendirme', sonra 'intihara sebebiyet verme'den 6 yıl verildi. Tutuklu kaldığı süre sonunda serbest kaldı.



TERÖRİSTLERİ KURTARIYORMUŞ

Türkiye sınırından 30 kilometre uzaklıktaki Irak'ın kuzeyinde yer alan Duhok'taki Berkiyat köyü yakınlarında önceki gün AS350 Eurocopter tipi bir helikopter düştü. Kötü hava koşulları nedeniyle düştüğü öğrenilen helikopterde aralarında PKK'lı üst düzey isimlerin de bulunduğu 3'ü kadın 7 kişi öldü. Helikopterin düştüğü yerin 2 yıl önce 13 asker ve polisin bir mağarada öldürülen Gara Dağı Siyani bölgesine ise çok yakın noktada olması akıllarda soru işareti bıraktı. Olay gizemini korurken, helikopterin İran destekli Haşdi Şabi terör örgütüne ait olduğu ve operasyonda sıkışan PKK'lı terörist yaptığı iddia edildi. Düşen helikopterin ardından bölgede ikinci bir helikopterin kalktığı ve Irak'ın güneyine doğru bölgeden uzaklaşarak izini kaybettirdiği radar kayıtlarından ortaya çıktı.

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