Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Liseler arası futbol turnuvasında “Nazi” selamı ortalığı karıştı!

    Üsküdar Amerikan Lisesi, futbol turnuvasında Ulus Özel Musevi Lisesi ile karşılaştı. Gol attı. Karşı tribüne “Nazi” selamı gönderip sevinç gösterisi yapınca ortalık karıştı! Irkçı iddialar üzerine soruşturma başlatıldı. Tanık olan herkes ifadeye çağrıldı. İşte sizler için derlediğimiz

    Şa’hitler’

    Liseler arası futbol turnuvası karıştı. Taraflar Ulus Özel Musevi Lisesi ile Üsküdar Amerikan'dı. İki köklü lise maç için sahaya çıktı. İddiaya göre Üsküdar Amerikan takımı gol atınca tribündeki taraftar Nazi selamı yaptı. Karşı tribündeki rakip taraftara yolladı. Ulus Özel Musevi Lisesi (UÖML) öğrencileri konuyla ilgili yorum yapmak istemezken, veliler olayı doğruladı. UÖML müdürü Funda Kara da çok üzgün olduklarını açıkladı. Gerekli girişimlerde bulunduklarını vurguladı. Türkiye Yahudi Toplumu da olayı doğruladı. Öte yandan Üsküdar Amerikan Lisesi söz konusu selamı bir kişinin verdiğini belirterek konuyla ilgili gerekli incelemeyi başlattıklarını aktardı. Bu gelişmelerin ardından İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü de düğmeye bastı. Konuyla ilgili soruşturma başlattı. Olaya tanık olan herkesin dinleneceği açıklandı.



    YANGIN YERİ
    Nahit Atıf Oral, yük gemisinde mühendis olarak denize açıldı. 1997'de Hawaii'de denize atladı. Amerika kıyılarına ulaşıp yeni hayata başladı. Farklı işlerde çalıştı. 2020'de ise itfaiye eri olmayı başardı. 9 Mart'taki eğitimde kalp krizi geçirip hastaneye kaldırıldı. Kurtarılamadı. Amerika'da 'şehit' ilan edilen Oral'ın cenazesi törenle İstanbul'a yollandı. Kadıköy'de, Suadiye Cami'ndeki cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Eşi Marie Oral, tören boyunca gözyaşlarına hakim olamadı. "Nahit bir melekti. Gidişi çok erken oldu" diyerek ağladı. Kardeşi Özgür Oral ise şu ifadeleri kullandı: "Ağabeyim garsonluk da yaptı şoförlük de... Yardımseverliğini mesleğine yansıtmak isteyince itfaiye eri oldu. Geçen yıl da bir kalp rahatsızlığı yaşamıştı. 26 yıldır İstanbul'a gelmiyordu. Gömülmek istediği yer Türkiye'ydi. New York'ta herkes onu çok seviyordu."



    EN ACI HATIRA
    Hataylı Latif Önlem (76) evinin enkazından bir an olsun ayrılmadı. Eşinin çok sevdiği radyosunu aradı! "60 yıllık birikimim gitti" diye dert yandı.



        HAYATA NAKİL
        Gaziantepli Ekrem Demirel, karaciğer hastasıydı. Nakil olacağı gün, deprem yaşandı! Donör olan kuzeni enkaz altında kaldı! Durumu gittikçe ağırlaşan Demirel, 10 Şubat'ta baldızından alınan karaciğerle hayata sarıldı. Kuzeninin de enkazdan sağ kurtulduğu açıklandı.



        BİZİM ROBERTO
        Meksikalı ressam Roberto Marquez, deprem haberini alır almaz uçağa atladı. ABD'nin Teksas eyaletinden yola çıktı. Soluğu afet bölgesinde aldı. AFAD'la birlikte koordineli çalışarak tuvalet temizliğinden, yardım kolilerinin dağıtılmasına kadar pek çok faaliyete gönüllü katıldı. Sözleriyle herkesi duygulandırdı: Bu acıyı tarif edecek kelimeler yok. Annelerin çocuklarının enkaz altından çıkarılmasını umutla beklemesi beni çok etkiledi. Şimdi gördüklerimi resmedeceğim.



        ENDİ'SEL'İ BEKLEYİŞ
        Türkiye, çarşamba günü felaketi yaşadı. Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır'da etkili olan sağanak yağış, yerini sele bıraktı! Şimdiye kadar 17 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Kaybolan TIR ve sürücüsü Emin Ergün'ü (24) arama çalışmalarının ise devam ettiği açıklandı. Adıyaman'da ise Fatma Tekdal ile 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal'ı arama çalışmaları bir an olsun durmadı. 500 kişilik ekip, bölgeyi karış karış taradı.
        MEHMET YILDIRIM-MEVLÜT HASGÜL



            OĞLUM BENİ KORUDU
            İstanbul Bahçelievler'de Haydar Kaymaz (21), 3 yıl önce kendisine ve annesi Songül Çapan'a şiddet uygulayan babası Yusuf Sezgin'i silahla hayattan kopardı. Tutuklu sanık, 'Haksız tahrik altında üst soyu kasten öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Anne Songül Çapan, eşinin 22 yıl boyunca işkencesine maruz kaldıklarını anlattı: Benim çocuğum kendi ailesinin, annesinin hayatını kurtardı" dedi.



            PARA İTİRAFI
            Antalya'da Hüseyin Ş. (21), 2 ay önce bindiği takside sürücü Mesut Dertli'ye kaldırım taşı ile saldırdı. Hayatının şokunu yaşattı. Dertli, "Duruşmada görüntüleri izleyince psikolojim tekrar bozuldu. En ağır cezayı almasını istiyorum. Direkt taşla vurdu, yanında bıçak da vardı, bıçaklayabilirdi" ifadesi kullandı. Tutuklu sanığın savunması ise şaşırttı: Olayı engelli babasına para göndermek için yaptım.



            MİLLİ MUHARİP UÇAK PİST BAŞINDA
            Türkiye, son yıllarda savunma sanayii alanında gerçekleştirdiği yüksek teknolojili silahlarla dosta güven düşmana korku salmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Milli Muharip Uçak'ımızı 18 Mart'ta hangardan çıkaracağız demiştik. Uçağımız bugün pistin başında. Cumhurbaşkanı'mız Erdoğan'ın liderliğinde inşallah gök vatanımızda süzülmesine de şahit olacağız" dedi. Milli Muharip Uçak, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030'lu yıllardan itibaren kademeli devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alacak.



                629 BİN LİRA DEVRETTI
                10 bilen çıkmayınca 629 bin lira devretti. 9 bilenler 4 bin 981'er, 8 bilenler 394'er, 7 bilenler 90'ar, 6 bilenler 16'şar, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 12'şer lira alacak.

                HİÇ MİMAR!
                İstanbul'da iç mimar Baver A. (28), avukat Miray Y.'ye (27) aşk mesajı attı! Ancak reddedilince öfkeye kapıldı. "Ondan ona zıplıyorsun" şeklinde hakaretler yağdırdı. Denetim cezası aldı.

                TÜRKİYE'NİN YARENİ
                Yaren Leylek, gönüllere taht kurdu. Herkes yolunu gözler oldu! O da kanatlarını açıp 12'nci kez Adem amcanın kayığına kondu.

                SON DERECE ACI!
                Zonguldak Ereğli Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi 11. sınıf öğrencisi Ece Kısan (17), okulda rahatsızlandı. Hastaneye kaldırıldı. Taburcu edilen kız, evde yeniden fenalaştı. Bu kez götürüldüğü hastanede 'menenjit' teşhisiyle tedaviye alındı. Yoğun bakıma alınan Kısan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

                İNTİHAR CİNAYET İNTİHAR
                Antalya'da polis Sultan Tat (39), ölü bulundu. İntihar ettiği öne sürüldü. Sevgilisi Ferdağ Aladağ'a 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl verildi. Karar bozuldu. Önce 'intihara yönlendirme', sonra 'intihara sebebiyet verme'den 6 yıl verildi. Tutuklu kaldığı süre sonunda serbest kaldı.

                TERÖRİSTLERİ KURTARIYORMUŞ
                Türkiye sınırından 30 kilometre uzaklıktaki Irak'ın kuzeyinde yer alan Duhok'taki Berkiyat köyü yakınlarında önceki gün AS350 Eurocopter tipi bir helikopter düştü. Kötü hava koşulları nedeniyle düştüğü öğrenilen helikopterde aralarında PKK'lı üst düzey isimlerin de bulunduğu 3'ü kadın 7 kişi öldü. Helikopterin düştüğü yerin 2 yıl önce 13 asker ve polisin bir mağarada öldürülen Gara Dağı Siyani bölgesine ise çok yakın noktada olması akıllarda soru işareti bıraktı. Olay gizemini korurken, helikopterin İran destekli Haşdi Şabi terör örgütüne ait olduğu ve operasyonda sıkışan PKK'lı terörist yaptığı iddia edildi. Düşen helikopterin ardından bölgede ikinci bir helikopterin kalktığı ve Irak'ın güneyine doğru bölgeden uzaklaşarak izini kaybettirdiği radar kayıtlarından ortaya çıktı.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                • Paylaş
                • Tweet
                • Paylaş
                • Sitene Ekle
                •  
                Milli Muharip Uçak piste çıktı!
                Haberler Yaşam Liseler arası futbol turnuvasında “Nazi” selamı ortalığı karıştı!
                    loading
                    SON DAKİKA