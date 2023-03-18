Liseler arası futbol turnuvasında “Nazi” selamı ortalığı karıştı!

Liseler arası futbol turnuvası karıştı. Taraflar Ulus Özel Musevi Lisesi ile Üsküdar Amerikan'dı. İki köklü lise maç için sahaya çıktı. İddiaya göre Üsküdar Amerikan takımı gol atınca tribündeki taraftar Nazi selamı yaptı. Karşı tribündeki rakip taraftara yolladı. Ulus Özel Musevi Lisesi (UÖML) öğrencileri konuyla ilgili yorum yapmak istemezken, veliler olayı doğruladı. UÖML müdürü Funda Kara da çok üzgün olduklarını açıkladı. Gerekli girişimlerde bulunduklarını vurguladı. Türkiye Yahudi Toplumu da olayı doğruladı. Öte yandan Üsküdar Amerikan Lisesi söz konusu selamı bir kişinin verdiğini belirterek konuyla ilgili gerekli incelemeyi başlattıklarını aktardı. Bu gelişmelerin ardından İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü de düğmeye bastı. Konuyla ilgili soruşturma başlattı. Olaya tanık olan herkesin dinleneceği açıklandı.
YANGIN YERİ
Nahit Atıf Oral, yük gemisinde mühendis olarak denize açıldı. 1997'de Hawaii'de denize atladı. Amerika kıyılarına ulaşıp yeni hayata başladı. Farklı işlerde çalıştı. 2020'de ise itfaiye eri olmayı başardı. 9 Mart'taki eğitimde kalp krizi geçirip hastaneye kaldırıldı. Kurtarılamadı. Amerika'da 'şehit' ilan edilen Oral'ın cenazesi törenle İstanbul'a yollandı. Kadıköy'de, Suadiye Cami'ndeki cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Eşi Marie Oral, tören boyunca gözyaşlarına hakim olamadı. "Nahit bir melekti. Gidişi çok erken oldu" diyerek ağladı. Kardeşi Özgür Oral ise şu ifadeleri kullandı: "Ağabeyim garsonluk da yaptı şoförlük de... Yardımseverliğini mesleğine yansıtmak isteyince itfaiye eri oldu. Geçen yıl da bir kalp rahatsızlığı yaşamıştı. 26 yıldır İstanbul'a gelmiyordu. Gömülmek istediği yer Türkiye'ydi. New York'ta herkes onu çok seviyordu."
EN ACI HATIRA
Hataylı Latif Önlem (76) evinin enkazından bir an olsun ayrılmadı. Eşinin çok sevdiği radyosunu aradı! "60 yıllık birikimim gitti" diye dert yandı.