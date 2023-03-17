Gaziosmanpaşa'da beton mikseri dehşeti: Genç anne can verdi, 2 çocuğu kurtuldu

"BELEDİYE BAŞKANI HASAN TAHSİN USTA DA OLAY YERİNE GELDİ"

Kazanın ardından Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'da olay yerine geldi. Usta kazayla ilgili, "Okulun dağıldığı saatlerde bir velimiz çocuklarıyla birlikte evine giderken burada kazaya maruz kalmış. Beton mikseri yoldan geçerken fark edememiş olacak ki çocuklarımızla birlikte velimize çarpması sonucu velimiz olay yerinde vefat ediyor" dedi. Usta, kazayla ilgili bilgi aldıktan sonra olay yerinden ayrıldı.