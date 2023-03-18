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    Hayvansever Aysun Bekar'ın çenesini kıran sanığa iyi hal indirimi

    Aysun Bekar, sokak hayvanlarını beslediği sırada Sabih Bozok’un saldırısına uğradı. Çenesi kırıldı. 5 yıl hapsi istenen Bozok, iyi hal indirimiyle 10 ay aldı. O da para cezasına çevrildi...

    Hiç ’iyi’ değil

    Eskişehir'de yaşayan 3 çocuk annesi Aysun Bekar (42), oğlu Arda (17) ve arkadaşı Beyza Yerlikaya (27) ile 2 yıl önce sokak hayvanlarını beslemek için Odunpazarı'na gitti. Sabih Bozok ise hayvanları beslemesini istemedi. Aysun Bekar'a saldırdı. Hastaneye kaldırılan Bekar'ın çenesinde 2 kırık tespit edildi. Geçirdiği ameliyatın ardından çenesine platin takılan Bekar, tedavisinin ardından taburcu oldu.

    10 EŞİT TAKSİTLE...
    Serbest bırakılan Bozok hakkında, kasten yaralama ve tehdit suçlarından 1,5 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, Bekar'ın çenesindeki kırıklar nedeniyle verilecek cezanın da yarı oranında artırılması talep edildi. Tutuksuz sanık Sabih Bozok, suçsuz olduğunu belirterek beraatini talep etti. Mahkeme, Sabih Bozok'a iyi hal ve haksız tahrik indirimiyle 'kasten yaralama' suçundan 10 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, hapis cezasını 6 bin lira para cezasına çevirip 10 eşit taksitle ödenmesine hükmetti.

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    Haberler Yaşam Hayvansever Aysun Bekar'ın çenesini kıran sanığa iyi hal indirimi
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