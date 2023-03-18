Depremin en ilginç haberi! Kocası evden kovunca kızıyla hayatta kaldı

Tarihler, 6 Şubat'ı gösterdiğinde Kahramanmaraş 7.7 ve 7.6'lık depremlerle sallandı. 11 ili vuran afette can kaybı 50 bine yaklaştı. Depremin yıktığı illerden birisi de Malatya'ydı. Binlerce binanın yerle bir olduğu şehirde yaşanan mucize kurtuluş, herkesi şoka uğrattı! Öyle ki C.T 38), 3 yıl önce evlendiği Z.T ile geçimsizlik yaşadı. 3 yaşındaki kızı Ö. ile birlikte Hakkari'deki kadın sığınma evinde yaşamaya başladı. 6 Şubat'ta da eşiyle konuşmak için soluğu Malatya'da aldı. Ancak ikili arasında tartışma yaşandı! Z.T'nın evden kovması üzerine kızıyla birlikte parka kaçtı! İşte gidecek hiçbir yeri olmayan C.T ile kızı Ö., parkta oturdukları sırada o afet yaşandı! Z.T'nın evi, saniyeler içinde yıkıldı! 3 gün sonra da enkazda cansız bedenine ulaşıldı. C.T, "Bana, 'Kızını nereye götürüyorsan götür' dedi. Parkta kaldık. 2 saat sonra deprem oldu. Ayın 10'unda eşimin vefat ettiğini öğrendim. Çok ağladım. Sonuçta benim eşimdi.

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