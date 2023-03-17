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    • Yaşam
    • 17.03.2023 08:47
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    • 17.03.2023 08:47
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    Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat o illeri gök gürültülü sağanak yağış etkisi altına alacak

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 Mart hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Yağış nedeniyle oluşabilecek sel riskine karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi. Şanlıurfa ve çevre illerde yaşanan sel felaketinden sonra, cuma günü için yeni uyarı geldi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Meteoroloji’den sarı ve turuncu kodlu uyarı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve (İzmir dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, güney kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların: Antalya, Isparta, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

    HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Batı kesimlerde kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    UYARILAR
    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Antalya, Isparta, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    METEOROLOJİ UYARI HARİTASI
    Meteoroloji Uyarı Haritasına göre; Muğla, Burdur, Isparta, Mersin, Adana illerine sarı kodlu uyarı. Antalya'ya ise turuncu kodlu uyarı.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

    EDİRNE °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

    İSTANBUL °C, 9°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 8°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        EGE
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (İzmir dışında) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 8°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        DENİZLİ °C, 13°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        İZMİR °C, 16°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        MUĞLA °C, 13°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

        AKDENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya, Isparta, Mersin, Adana ve Kahramanmaraş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 19°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        ANTALYA °C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        HATAY °C, 19°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

        K.MARAŞ °C, 15°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 11°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 6°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        KONYA °C, 9°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        SİVAS °C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 6°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 9°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        KASTAMONU °C, 12°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 8°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

            AMASYA °C, 19°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

            SAMSUN °C, 11°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

            TOKAT °C, 19°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

            TRABZON °C, 11°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

            ELAZIĞ °C, 14°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

            ERZURUM °C, 12°C
            Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

            KARS °C, 9°C
            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

            MALATYA °C, 14°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            ADIYAMAN °C, 14°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            DİYARBAKIR °C, 17°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            GAZİANTEP °C, 13°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            ŞANLIURFA °C, 15°C
            Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

            DENİZLERDE HAVA
            Batı Karadeniz'in batısı, Marmara, Ege ile Orta Akdeniz'de fırtına bekleniyor.

            KARADENİZ
            Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 batısı 6 ila 8; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı 2,5 m, Batı Karadeniz'in batısı 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta, fırtına anında zayıf.

            MARMARA
            Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta, fırtına anında zayıf.

            EGE
            Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta, fırtına anında zayıf.

            AKDENİZ
            Hava Durumu: Çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 6 ila 8, akşam saatlerinde 5 ila 7, batısı güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar batısı 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 3,5 m, Görüş: Orta.

            VAN GÖLÜ
            Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusu 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, doğusu yer yer 1,0 m; Görüş: İyi.

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            Haberler Yaşam Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat o illeri gök gürültülü sağanak yağış etkisi altına alacak
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