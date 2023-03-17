Pendik’te park halindeki kamyon alev alev yandı

Pendik Kavakpınar Mahallesi, Abdi İpekçi Caddesi'nde boş bir arazide park halinde bulunan kamyonda saat 06.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek kamyonun kupasını kapladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği kamyon yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında kamyon kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Görgü tanığı Okan İşler, "Gece kamyonu tamire götürdük. Tamirden buraya getirdik. Kaynak yapmışlar, kaynak içerideki kabinlere düşmüş. Muhtemelen öyle yangın çıkmış. Park halindeydi. İtfaiyeyi çağırdık, müdahale ediyorlar" dedi.

Kamyonun alev alev yandığı anları, çevredekiler cep telefonuyla görüntüledi.