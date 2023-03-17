Kore Gazisi'nin Başkan Erdoğan ile görüşme dileği gerçek oldu

Tek isteği Başkan Erdoğan'ı görebilmek olan Kore Gazisi Temel dedenin dileği yerine getirildi. Çocukları, Kore Gazisi Temel Arslantaş'ı dün Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile buluşturdu. AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca tarafından karşılanan Temel dedeye, Meclis koridorlarında bulunan birçok milletvekili yakın ilgi gösterdi.