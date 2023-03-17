Kore Gazisi'nin Başkan Erdoğan ile görüşme dileği gerçek oldu

Tek isteği Başkan Erdoğan'ı görebilmek olan Kore Gazisi Temel dedenin dileği yerine getirildi. Çocukları, Kore Gazisi Temel Arslantaş'ı dün Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile buluşturdu. AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca tarafından karşılanan Temel dedeye, Meclis koridorlarında bulunan birçok milletvekili yakın ilgi gösterdi.
ASKER SELAMI İLE KARŞILADI
Grup toplantısı öncesinde gerçekleşen görüşmede Temel dede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı asker selamıyla karşıladı. Yanında getirdiği tespihi Başkan Erdoğan'a hediye eden Temel Dede, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileyerek, "Seni gördüğüme sevindim, Allah sana sağlık versin" dedi.
"ALLAH İŞİNİ RAST GETİRSİN"
Gerçekleşen görüşme sonrasında mutluluğu gözlerine yansıyan Temel dede, "Her namazdan sonra dua ediyorum. Allah işini rast getirsin, cennetine koysun onu. Bahçeli'ye de selam söylesin" dedi.