Otomobil köpeğe çarpıp takla attı: 1’i ağır, 5 yaralı

İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Recep Karakaya'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.