İstanbul Şişli'de akılalmaz olay! Kiracı ve ev sahibi arasında baltalı zam kavgası





"BALTA İLE SALDIRDI"

Kiralarını düzenli ödediklerini ve 8 yıllık kiracı olduklarını belirten Ocal, "Şu an 3 bin liraya oturuyordum. Mal sahibi yılbaşında beni aradı, '15 bin lira istiyorum' dedi. Biz de böyle bir ödeme yapamayacağımızı söyledik. Kendisine en fazla 7 bin lira verebileceğimizi söyledik. Haziran ayında kontrat yenileniyor. 10 sene oturma hakkımız olduğu için de kanunen böyle bir şey yapamayacağını söyledim. Kabul etmedi. Mezeci olarak yarı zamanlı çalıştığım dükkana gelip beni tehdit ederek, "'Ben kanun tanımam gelir sıkarım' dedi. Kendisini ciddiye almadım. Günler sonra bize ihtarname gönderdi.