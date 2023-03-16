İstanbul Şişli'de akılalmaz olay! Kiracı ve ev sahibi arasında baltalı zam kavgası

Şişli Feriköy Mahallesi'nde bir apartmanda 8 yıldır kiracı olan Tina Ocal (51), 1 Mart Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında, ev sahibi Cemal K.'nın saldırısına uğradığını söyledi. 70 yaşındaki Cemal K.'nın, 3 bin lira olan kiraya 15 bin lira zam teklifini kabul etmediğini ifade eden Ocal, ev sahibinin baltayla kapısına dayandığını anlattı.
Cemal K.'nın evine girerek baltayla saldırdığını, annesiyle birlikte çığlık atarak yardım istediklerini dile getiren Ocal, zorla dışarı çıkartıldığını belirtti. Polis ekiplerine ihbarda bulunduklarını ve suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Tina Ocal, olayın ardından bu kez de bıçakla saldırdığını ifade etti. Saldırılar nedeniyle can güvenliği olmadığını anlatan Ocal, evden çıkmaya karar verdiklerini bildirdi.
"BALTA İLE SALDIRDI"
Kiralarını düzenli ödediklerini ve 8 yıllık kiracı olduklarını belirten Ocal, "Şu an 3 bin liraya oturuyordum. Mal sahibi yılbaşında beni aradı, '15 bin lira istiyorum' dedi. Biz de böyle bir ödeme yapamayacağımızı söyledik. Kendisine en fazla 7 bin lira verebileceğimizi söyledik. Haziran ayında kontrat yenileniyor. 10 sene oturma hakkımız olduğu için de kanunen böyle bir şey yapamayacağını söyledim. Kabul etmedi. Mezeci olarak yarı zamanlı çalıştığım dükkana gelip beni tehdit ederek, "'Ben kanun tanımam gelir sıkarım' dedi. Kendisini ciddiye almadım. Günler sonra bize ihtarname gönderdi.