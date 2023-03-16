19 yıl kaçarak sadece 12 gün cezaevinde kalan "Binbir surat" lakaplı Elbeyi Alemdağ yakalandı

Bir banka şubesinde müdür olarak çalışırken, müşterilerine boş dekont imzalattırarak, zimmetine 4,5 milyon dolar ve 500 bin sterlin geçirdiği suçlamasıyla 19 yıldır aranan Elbeyi Alemdağ (61), sürekli kılık değiştirdiği için 'binbir surat' lakabıyla tanınıyordu. Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, zaman aşımı süresi dolmak üzere olan zimmet dosyasıyla ilgili çalışma yürüttü. Şüphelinin sosyal medya üzerinden tanıştığı kadınların evlerinde kaldığı, sahte kimlik kullandığı ve yıllardır yaptığı gibi görüntüsünü yine sürekli değiştirdiği belirlendi. Polis şüphelinin emekli maaşını farklı banka şubelerinden almaya devam ettiğini tespit etti. Son olarak Büyükçekmece'de bir evde kaldığı belirlenen şüpheliyi yakalamak için, banka şubeleri önünde önlem alındı. Banka şubesine gelerek, ATM'den parasını çekmeye çalışan Elbeyi Alemdağ, 6 Ocak'ta çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
ZAMAN AŞIMI SÜRESİ DOLDUĞU İÇİN DÜŞME KARARI VERİLMİŞTİ
Çalıştığı bankanın şikayeti üzerine sanık Elbeyi Alemdağ hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Elbeyi Alemdağ'ın müşteri hesaplarındaki tutarları sahte belgelerle çekerek zimmetine geçirdiği iddia edilmişti. Elbeyi Alemdağ'a yardım ettiği iddia edilen kardeşi S.A. 18 Kasım 2019 yılında beraat etmiş ve bu karar kesinleşmişti. Hakkında yakalama kararı olan sanık Elbeyi Alemdağ hakkındaki dava dosyası ise ayrıldı. İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi, yakalanamayan Elbeyi Alemdağ hakkında, 10 Şubat 2022 tarihinde zaman aşımı süresi dolduğu gerekçesiyle düşme kararı verildi. Ancak kararı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi 14 Haziran 2022 tarihinde suçun basit mi, nitelikli zimmet mi olduğunun belirlenmesi için, kararı bozdu.
MAHKEMEDE SUÇLAMALARI REDDETTİ
2004 yılından bu yana sürekli görünümünü ve yerini değiştirerek izini kaybettiren Elbeyi Alemdağ'ın Büyükçekmece'de bir evde kaldığı belirlenince, takibe alındı. Alemdağ ATM'den para çekmeye çalışırken 6 Ocak 2023 tarihinde polis tarafından yakalandı. 39 banka müşterisinin hesaplarını boşalttığı iddia edilen Elbeyi Alemdağ, çıkarıldığı mahkemede suçlamaları reddetti.