19 yıl kaçarak sadece 12 gün cezaevinde kalan "Binbir surat" lakaplı Elbeyi Alemdağ yakalandı



İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi'nin bozma ilamında zamanaşımının 20 yıl olduğu şeklinde, 'sehven' bir tespit yapıldığı da belirtilen kararda, suç tarihinin 31 Aralık 2003 ve öncesine ait olduğu, sanık hakkında 8 Ekim 2004'te yakalama kararı çıkarıldığı, zamanaşımını kesen son işlem kabul edilerek, 15 yıllık zamanaşımının dolduğu kaydedildi. Alemdağ'ın yakalandığı 6 Ocak 2023 tarihinde savunmasının alındığı, böylece olağan zaman aşımı süresinin dolduğu belirtilerek, davasının düşürülmesine hükmedildi.



19 YIL KAÇARAK SADECE 12 GÜN CEZAEVİNDE KALDI

Mahkeme, atılı suçun durumu ve verilen karar dikkate alarak mağduriyetine sebebiyet verilmemesi açısından tahliyesine de hükmetti. Alemdağ 17 Ocak'ta tahliye edilirken, firari olarak 19 yıl geçirdikten sonra, sadece 12 gününü cezaevinde geçirmiş oldu.

