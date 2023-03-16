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    • Yaşam
    • 16.03.2023 09:23
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    • 16.03.2023 09:25
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    Meteoroloji ve AFAD'dan sel felaketinin ardından 4 kente daha kırmızı alarm

    Şanlıurfa ve Adıyaman'da can kayıplarına neden olan sel felaketinin ardından, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 4 kente daha uyarı geldi. Hava durumu raporuna göre yurdun birçok bölgesine sağanak yağış uyarısı yapıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Meteoroloji ve AFAD’dan kırmızı alarm!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Batı Akdeniz'de yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. Sabah saatlerinde Konya çevrelerinde sis ve pus olayı bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Yurdun güney kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

    RÜZGAR: Genellikle güneyli, öğle saatlerinden sonra Marmara ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    UYARILAR
    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Akdeniz'de kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Kırklareli çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

    EDİRNE °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    İSTANBUL °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

    KOCAELİ °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    DENİZLİ °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    İZMİR °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    MUĞLA °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        AKDENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya ve Isparta çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 19°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        K.MARAŞ °C, 15°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Konya çevrelerinde sis ve pus olayı bekleniyor.

        ANKARA °C, 13°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 13°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        KONYA °C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

        SİVAS °C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 13°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        KASTAMONU °C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 11°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

        AMASYA °C, 15°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 15°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

        TOKAT °C, 16°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 16°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kuzeydoğusunun yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

            ELAZIĞ °C, 13°C
            Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

            ERZURUM °C, 11°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu.

            KARS °C, 12°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu.

            MALATYA °C, 13°C
            Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ADIYAMAN °C, 14°C
            Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            DİYARBAKIR °C, 14°C
            Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            GAZİANTEP °C, 14°C
            Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            ŞANLIURFA °C, 16°C
            Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            DENİZLERDE HAVA
            Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

            KARADENİZ
            Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 2 ila 4, akşam saatlerinde 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, doğusu ilk saatlerde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Batı Karadeniz'in batısı 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

            MARMARA
            Hava Durumu: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve güneydoğu, öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

            EGE
            Hava Durumu: Çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de batı ve güneybatı, güneyi güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren geneli kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, açıkları güneybatıdan 3 ila 5, ilk saatlerde kuzeyi 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, kuzeyi öğle saatlerinden itibaren 3,0 m Görüş: İyi, yağış anında orta.

            AKDENİZ
            Hava Durumu: Çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatı, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren Antalya Körfezi güneydoğudan 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatı, akşam saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde batısı 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5m Görüş: İyi, yağış anında orta.

            VAN GÖLÜ
            Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.

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