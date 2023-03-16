Orman'da dehşet dolu anlar: Yanlış anlaşılmaya kurban giden gruba balta ve sopalarla saldırı

Sucuk ekmek uzattı, sohbet etti. Bizden iki kişi römorktan rica ederek birkaç odun alarak yere koydu, on saniye geçmeden arkadan gelen arabalardan 50-55 yaşlarında bıyıklı biri küfür ederek yanımıza geldi, 'Odunları bırakın, ne yapıyorsunuz?' diye. Çaldığımızı sandı büyük ihtimalle. Ben de anlatmaya çalıştım, 'Rica ettik, yiyecek ikram ettik.' derken bana ağır küfürler etmeye başladı. Üstüne yerden odun alıp bana doğru hareketlenince ben de ona doğru hareket ettim. Arbede çıktı, bu arbede sırasında sanırım o kişinin yüzünün küçük bir kısmı kanıyordu, eşi olduğunu düşündüğüm bir teyzeden minibüsten silahını getirmesini istedi. Kadın araçtan silahı aldı, adama verecekti. Orada evli barklı arkadaşlarım var, kimseye zarar gelmesin diye silahı vermeden bu teyzeye engel olmaya çalıştım. 'Teyze yapma' dedim." İfadelerini kullandı.