Orman'da dehşet dolu anlar: Yanlış anlaşılmaya kurban giden gruba balta ve sopalarla saldırı

Korkunç olay, geçen hafta Çarşamba günü Kemerburgaz'da bulunan Ayvat Göleti'nin yakınında yaşandı. İş arkadaşı bir grup piknik yaptığı sırada yakacak malzemeleri bitince, mangal yakmak için römorkunda odun bulunan bir traktörü durdurdu. İddiaya göre traktör şoförüyle konuşarak, sucuk ekmek ikram ederek odun rica eden grup, aldıkları odunları götürmek üzere yere bıraktı. Bu sırada arkadan gelen traktör şoförünün yakınları araçlarından inerek, yol kestikleri ve odun çaldıklarını düşündükleri grubun üstüne, küfürler ederek yürüdü. İki grup arasındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada iki taraftan toplam 7 kişi yaralandı, olaya karışan 11 kişi ise gözaltına alındı. Kavga sırasında, traktör şoförünün yakınları tarafından başına balta sapıyla vurulduğu ve yere düştüğü halde saldırıya uğradığını iddia eden Mustafa Gündüz'ün kafatasında kırıklar oluştu, yüzünün bir kısmı ise felç oldu. O anlar, cep telefonu kamerası görüntüsüne de yansıdı. Görüntülerde, cop, testere, silah ve sopaların bulunduğu görüldü.
"MİNİBÜSTEN SİLAHINI GETİRMESİNİ İSTEDİ"
Kavganın öncesini anlatan Mustafa Gündüz, "Halı saha maçı üzerine iddiaya girmiştik, 'mangalına' girdiğimiz iddia sonucunda piknik yapmaya Kemerburgaz'a gittik. Başta 20-25 kişiydik sonrasında bazı arkadaşlarımız ayrıldı. Hepimiz aynı iş yerinde çalışan insanlarız. Müdürümüz işi dolayısıyla biraz geç gelecekti, mangal da sönmek üzereydi, sonuna gelmiştik. O da bir şeyler yesin diye, yoldan geçen ve römorkunda odun taşıyan bir traktörü gördük. Arkadaşlardan biri durdurup sucuk ekmek ikram edelim, birkaç parça odun rica edelim diye düşündü. Bizim bu ağabey, yoldan geçen mavi bir traktörü durdurdu.
Sucuk ekmek uzattı, sohbet etti. Bizden iki kişi römorktan rica ederek birkaç odun alarak yere koydu, on saniye geçmeden arkadan gelen arabalardan 50-55 yaşlarında bıyıklı biri küfür ederek yanımıza geldi, 'Odunları bırakın, ne yapıyorsunuz?' diye. Çaldığımızı sandı büyük ihtimalle. Ben de anlatmaya çalıştım, 'Rica ettik, yiyecek ikram ettik.' derken bana ağır küfürler etmeye başladı. Üstüne yerden odun alıp bana doğru hareketlenince ben de ona doğru hareket ettim. Arbede çıktı, bu arbede sırasında sanırım o kişinin yüzünün küçük bir kısmı kanıyordu, eşi olduğunu düşündüğüm bir teyzeden minibüsten silahını getirmesini istedi. Kadın araçtan silahı aldı, adama verecekti. Orada evli barklı arkadaşlarım var, kimseye zarar gelmesin diye silahı vermeden bu teyzeye engel olmaya çalıştım. 'Teyze yapma' dedim." İfadelerini kullandı.