"Dur" ihtarına uymayan midibüs şoförü İstanbul caddelerini birbirine kattı

Otomobilleri hasar alan sürücüler durumu polis ekiplerine haber verirken kaçan midibüsü takip etti. Sürücülerin ihbarı üzerine trafik polisleri Yöndemir'in kullandığı midibüsü durdurmak için takibe aldı. Trafik polislerinin 'Dur' ihtarını görmezden gelen şoför 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar yoluna devam etti. Özel halk midibüsünün D-100 Kara Yolu Okmeydanı mevkiinde önü kesildi.

POLİS EKİPLERİ UYARI ATEŞİNDE BULUNDU

Polis ekipleri önünü kestiği midibüs şoförüne tekrar 'Dur' ihtarında bulunmasına rağmen Yöndemir, önündeki araçlara çarparak kaçmaya devam etti. Polis ekipleri midibüs şoförünün durması için havaya uyarı ateşinde bulundu.