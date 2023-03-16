Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 16.03.2023 16:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.03.2023 16:33
    ABONE OL

    Türkiye onu merak etti! Selde sürüklenen Reşat Amca'dan güzel haber

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte depremin ardından, Adıyaman ve Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketi acımızı katladı. 15 kişinin yaşamın yitirdiği felaket sırasında çarpıcı görüntüler kameralara yansıdı. Şanlıurfa'da sele kapılan Reşat Ayva'nın, ara sokakta sürüklenirken görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. Tüm Türkiye'yi üzüntüye boğan görüntünün ardından Ayva'nın, akıbetinin ne olduğu merak edildi. Reşat Amca'nın uzun süre sürüklendikten sonra Şanlıurfa'daki Zeytinlik Otoparkı'nın önünde, otoparkçıalr ve vatandaşlar tarafından kurtarıldığı öğrenildi.

    takvim.com.tr
    Selde sürüklenen Reşat Amca’dan güzel haber

    Şanlıurfa ve Adıyaman'ı dün sağanak yağış sonrası sel felaketi vurdu. Sel felaketinde 15 kişi hayatını kaybetti, 4 kişinin ise arama çalışmaları devam ediyor. Sel felaketinin yaşandığı kentlerden vatandaşlar selin etkisini gösterebilme adına cep telefonlarıyla görüntüler de çekerek sosyal medyadan paylaştı.

    Kimi vatandaşlar ise ailelerinin selde mahsur kaldığı adres bilgisini paylaşarak yetkililerden yardım da istedi. Birçok kişi bulundukları yerlerden devlet kurumları aracılığıyla tahliye edildi, çalışmalar ise sürüyor.

    ELİNİ UZATTI!
    Selin simgesi olan Reşat amcanın görüntüsü ise Şanlıurfa'da çekildi. Sele kapılan bir Reşat Ayva, ara sokakta akıntı tarafından sürüklenirken vatandaşların kamera çekimine yakalandı. Bu çekim esnasında görüntüyü çeken vatandaşa selde sürüklenen Ayva'nın elini uzattığı da yansıdı.

    Videoyu çeken kişi ise elini uzatan Reşat amcayı kurtarmak yerine kamera çekimini sürdürdü. Birçok kişi görüntüyü çekenin yardım etmemesine sosyal medyadan tepki gösterirken, kimileri ise çekimi yapanın selin sürüklediği arabalara yoğunlaştığını ve elini uzatan şahsı görmediğini savundu.

    YÜREKLERİ DAĞLADI!
    Tüm Türkiye'nin yüreğini dağlayan ve selin simgesi olan selzede Reşat Ayva'nın kurtarılması için dualar edildi ve paylaşımlar yapıldı. Sosyal medyada birçok vatandaş akıntıda sürüklenen Ayva'nın akıbetinin ne olduğunu da merak ederek sosyal medyadan durumunun ne olduğuna dair sorular yöneltti.

    GÜZEL HABER!
    Selin simgesi selzede Ayva'dan ise güzel haber geldi. Selzede Reşat amcanın kurtulduğunu Şanlıurfa'daki yerel televizyon kanalı Kanal Urfa Genel Müdürü Ferhat Özer sosyal medyadan duyurdu.

        Selden kurtarılan Reşat amcanın fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan Özer, "Günün güzel haberiydi. Bu amca suya kapılmıştı ve kurtarıldı" diyerek duyurdu.

        Özer, sele kapılan ve kurtarılan Reşat amcayla ilgili bilgileri de paylaştı. Özer, yaptığı açıklamada "Sosyal medyada yer alan görüntüde sele kapılan Reşat amca tepeden aşağı doğru sürüklenirken caddeye doğru çıkınca sürati kesiliyor. Şanlıurfa'nın müzeler bölgesine doğru geliyor. Yakubiye Mahallesi'ndeki Zeytinlik Otoparkı önünde otoparkçılar ve vatandaşlar kurtarıyor. Kurtardıktan sonra Zeytinlik Otoparkı'nın içerisine almışlar ve o esnada fotoğrafını çekmişler" dedi.

        Mimar ve köşe yazarı olan Bahattin Çelik ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kurtarılan selzede Reşat amcanın fotoğraf karesini de paylaşıp "Şanlıurfa da bugün yüreklerimizi dağlayan görüntülerden biri olan Reşat amcamız selde ellerini uzatıp yardım isterken video çekmeye devam edenler umudumuzu kırmıştı. Çok şükür Reşat amcamız kurtulmuş!" ifadelerini kullandı.

        İKİ KİLOMETRE SONRA KURTARILDI
        Selzede yaralı 63 yaşındaki Reşat Ayva ise Balıklıgöl Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından evinde dinlenmeye geçti. Ayva'nın ayak ve el parmaklarından engelli olduğu ve sel sularına kapılması sonucu vücudunun birçok bölümünde yara meydana geldiği görüldü.



        63 yaşındaki Reşat Ayva, sele kapılarak 2 kilometre sürüklendiğini ve sonrasında 4 genç tarafından kurtarıldığını belirtti.

        Ayva, "Aracımız sel sularına kapılmasın diye halatla direğe bağlayacaktım. Ayağım kaydı suyun içerisine girdim. İki kilometre boyunca sürüklendim. Elimi uzattım, su bir metre yükselmişti, beni görenler ondan dolayı yardıma gelemiyordu. Daha sonra dört genç gelip beni kurtardı. Ambulansı çağırdılar, beni hastaneye kaldırdılar. Sonra battaniyeye sardılar.

            Vücudumdan aşırı derecede kan kaybı yaşadım. Çok üşüdüm, üşüme devam ediyor. Elim, ayağım, kollarım tüm vücudum yaralı, çok kan kaybettim. Şu an otururken, öksürürken çok zorlanıyorum. Beni kurtardılar. Allah herkesten razı olsun. Allah'tan geldi. Tam artık her şey bitti, ben yüzde yüz gittim, derken dört genç gelip beni kurtardı. Allah hepsinden razı olsun" ifadelerini kullandı.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            AK Parti ve MHP’nin adayı Erdoğan!
            Haberler Yaşam Türkiye onu merak etti! Selde sürüklenen Reşat Amca'dan güzel haber
                loading
                SON DAKİKA