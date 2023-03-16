Türkiye onu merak etti! Selde sürüklenen Reşat Amca'dan güzel haber

Özer, sele kapılan ve kurtarılan Reşat amcayla ilgili bilgileri de paylaştı. Özer, yaptığı açıklamada "Sosyal medyada yer alan görüntüde sele kapılan Reşat amca tepeden aşağı doğru sürüklenirken caddeye doğru çıkınca sürati kesiliyor. Şanlıurfa'nın müzeler bölgesine doğru geliyor. Yakubiye Mahallesi'ndeki Zeytinlik Otoparkı önünde otoparkçılar ve vatandaşlar kurtarıyor. Kurtardıktan sonra Zeytinlik Otoparkı'nın içerisine almışlar ve o esnada fotoğrafını çekmişler" dedi.

Mimar ve köşe yazarı olan Bahattin Çelik ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kurtarılan selzede Reşat amcanın fotoğraf karesini de paylaşıp "Şanlıurfa da bugün yüreklerimizi dağlayan görüntülerden biri olan Reşat amcamız selde ellerini uzatıp yardım isterken video çekmeye devam edenler umudumuzu kırmıştı. Çok şükür Reşat amcamız kurtulmuş!" ifadelerini kullandı.

İKİ KİLOMETRE SONRA KURTARILDI

Selzede yaralı 63 yaşındaki Reşat Ayva ise Balıklıgöl Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından evinde dinlenmeye geçti. Ayva'nın ayak ve el parmaklarından engelli olduğu ve sel sularına kapılması sonucu vücudunun birçok bölümünde yara meydana geldiği görüldü.