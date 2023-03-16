Enkazda beklediği eşi kimsesizler mezarlığında çıktı

Hatay'da gazeteci Cahit Aşkar'ın kızı Dudu Merve (28) enkazdan sağ çıkarıldı. Bir gün sonra ise oğlu Latif'in (25) cansız bedenine ulaşıldı. Ancak Aşkar, günlerce eşinden haber alamadı. Ekipler, enkazda iki farklı bölgede çalışma yaptı. Aşkar, arka taraftaki aramada eşinin cenazesinin çıkarıldığını anlayamadı. Ayşegül Aşkar (48), kimsesizler mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.
CANKURTARAN
Yüzyılın afetinde arama kurtarma köpekleri de canla başla görev yaptı. Afyonkarahisar AFAD İl Müdürlüğü'ne kayıtlı "Uma", "Leydi" ve "Çıtır" enkazlarda ekiplerin işini kolaylaştırdı. Sadece hayatta olanları algılayan can dostları, cankurtaran gibi çalıştı. Göçük altındaki 12 kişinin yerinin belirlenmesini sağladı. Eğitmen Sadettin Aslanbek, "Bu köpekler, sadece canlı insanlar için tepki veriyor" açıklamasını yaptı.
KAT BE KAT MUCİZE
Kahramanmaraş merkezli iki depremin üzerinden 38 gün geçti. Acısı dinmedi. Enkazdan çıkan hikayeler ise mucizenin ta kendisiydi. Onlardan biri de Dolapçıoğlu Ailesi'ydi... Kardeşler Apartmanı'nın ikinci katında yer alan daire, Dolapçıoğlu Ailesi'ne aitti. Hasan Ali Dolapçıoğlu deprem olduğunu anlayınca eşi Zehra ve kızı Fulya'yı alıp cenin pozisyonuna geçti. Ailenin yaşadığı kat, olduğu gibi bir alt kata indi. Ailesiyle sıkışıp kalan Dolapçıoğlu, o anları cep telefonuna kaydetti. "Allah'ın izniyle buradan kurtulacağız" diye dua etti. 3 kişilik aile yakınları tarafından 9 saat sonra burunları bile kanamadan kurtulurken Dolapçıoğlu hala şokta olduğunu söyledi: Kendimi 30 günlük bir bebek gibi hissediyorum.