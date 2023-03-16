Enkazda beklediği eşi kimsesizler mezarlığında çıktı





10.8 MİLYON DEVRETTİ

5+1 bilen çıkmayınca 10 milyon 878 bin lira devretti. 5 bilenler 5 bin 966'şar, 4+1 bilenler 811'er, 4 bilenler 83'er, 3+1 bilenler 50'şer, 3 bilenler 14'er, 2+1 bilenler 19'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler 9'ar lira alacak.



ÇETE ÜYESİNE MÜEBBET

İstanbul Şişli'de Sırp çete lideri Vukotiç'in infazına ilişkin hazırlanan iddianamenin ardından bu kez çete üyesi Mijanoviç'in öldürülmesiyle ilgili bir iddianame hazırlandı. Mijanoviç'i öldürdükten sonra villanın bahçesine gömen Sırp Kavak çetesi lideri Bojanic ve Hakan K. hakkında ağır müebbet hapis cezası istendi. Atakan IRMAK



HAMAMA GİREN TERLER

Konya'da K.E (18), A.Ş (20) ve M.T (22), A.K'nin babasından kalan otomobilini çaldı. Ilgın ilçesine kaçtı. Hamam keyfi yaptı. Ancak izlerini süren polis ekipleri, onları peştamalla yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tolga YANIK



CANAVAR KUZEN

Antalya'da psikolojik sorunları olan Y.E.Ş (30), dün apartman girişinde kuzenleri T. (29) ve F.G'yi (33) bıçakladı. Ardından karşı dairede oturan teyzesi ve kuzenlerinin bulunduğu daireye daldı. Teyzesi N.G (60) ve kuzeni A.G'ye (10) bıçakla saldırdı. Ağır yaralanan A.G, hastanede kurtarılamadı.



'MASAL' GERÇEK OLDU

Hatay'da prematüre doğan Masal bebeğin tedavi gördüğü hastane, depremde ağır hasar aldı. Minik yavru, Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Baba Ali Bakkaylı, Samsun'da olduğu için depreme yakalanmadı. Annesi de felaketten sağ çıktı. Bakkaylı çifti, kayıp olan yavrularını aradı. Sonunda DNA testiyle Masal'ı bulan anne Nesrin Bakkaylı, "Masal'ımı uzun süre görmemiştim. DNA testi sonuçlandı. Evladıma kavuştum" diyerek sevincini paylaştı.



CİNAYETTEN NAKİLE

Denizli'de Hıdır Tutal, eşi Arzu'yu katletti. İntihara yeltendi. Beyin ölümü gerçekleşti. Organları nakledildi.



LEO'NERDE' DA VİNCİ!

Ressam Leonardo da Vinci, Çerkes çıktı! İddiaya göre köle olan annesi, İstanbul'dan İtalya'ya satıldı!

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