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    Enkazda beklediği eşi kimsesizler mezarlığında çıktı

    Hatay'da gazeteci Cahit Aşkar'ın kızı Dudu Merve (28) enkazdan sağ çıkarıldı. Bir gün sonra ise oğlu Latif'in (25) cansız bedenine ulaşıldı. Ancak Aşkar, günlerce eşinden haber alamadı. Gözü yaşlı koca, günler sonra eşinin mezarını bulunca şok yaşadı. İşte sizler için derlediğimiz 16 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Eşsiz acı

    Hatay'da gazeteci Cahit Aşkar'ın kızı Dudu Merve (28) enkazdan sağ çıkarıldı. Bir gün sonra ise oğlu Latif'in (25) cansız bedenine ulaşıldı. Ancak Aşkar, günlerce eşinden haber alamadı. Ekipler, enkazda iki farklı bölgede çalışma yaptı. Aşkar, arka taraftaki aramada eşinin cenazesinin çıkarıldığını anlayamadı. Ayşegül Aşkar (48), kimsesizler mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.



    CANKURTARAN
    Yüzyılın afetinde arama kurtarma köpekleri de canla başla görev yaptı. Afyonkarahisar AFAD İl Müdürlüğü'ne kayıtlı "Uma", "Leydi" ve "Çıtır" enkazlarda ekiplerin işini kolaylaştırdı. Sadece hayatta olanları algılayan can dostları, cankurtaran gibi çalıştı. Göçük altındaki 12 kişinin yerinin belirlenmesini sağladı. Eğitmen Sadettin Aslanbek, "Bu köpekler, sadece canlı insanlar için tepki veriyor" açıklamasını yaptı.



    KAT BE KAT MUCİZE
    Kahramanmaraş merkezli iki depremin üzerinden 38 gün geçti. Acısı dinmedi. Enkazdan çıkan hikayeler ise mucizenin ta kendisiydi. Onlardan biri de Dolapçıoğlu Ailesi'ydi... Kardeşler Apartmanı'nın ikinci katında yer alan daire, Dolapçıoğlu Ailesi'ne aitti. Hasan Ali Dolapçıoğlu deprem olduğunu anlayınca eşi Zehra ve kızı Fulya'yı alıp cenin pozisyonuna geçti. Ailenin yaşadığı kat, olduğu gibi bir alt kata indi. Ailesiyle sıkışıp kalan Dolapçıoğlu, o anları cep telefonuna kaydetti. "Allah'ın izniyle buradan kurtulacağız" diye dua etti. 3 kişilik aile yakınları tarafından 9 saat sonra burunları bile kanamadan kurtulurken Dolapçıoğlu hala şokta olduğunu söyledi: Kendimi 30 günlük bir bebek gibi hissediyorum.



        YENİ HAYATA İMZA ATTILAR
        Depreme Hatay'da yakalanan öğretmen Merve Coşkun ile infaz koruma memuru Yunus Arkan, Samsun'da dünya evine girdi. Köpeği Napoli'nin depremden önce havlayarak kendisini uyandırdığını belirten Merve Coşkun şunları söyledi: Napoli, eşim Yunus ve ben Samsun'da yaşayacağız. Görecek güzel günlerimiz varmış. ERDOĞAN ÖZTÜRK



        ÖNCE ALEYNA'YA SONRA DUVARA!
        İstanbul Esenyurt'ta alkollü S.H, 4 ay önce metrobüsten inip evine giden Aleyna Nur Gökçe'ye (21) otomobiliyle çarptı. Hastanede tedavi altına alınan Aleyna, 18 gün sonra hayata gözlerini kapadı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada tutuklu sanık S.H, "AVM'ye yürüyen yayalar vardı. Onlara da çarpmamak için istinat duvarına yöneldim. Yürüyen 3 kişi vardı. İkisi kaçtı, Aleyna kaçamadı. Bir ileri bir geri yapıp karşımda kaldı. Ben de önce ona sonra duvara vurdum. Olaydan beş ay önce alkollü araç kullandığım için ehliyetim alınmıştı. Gencecik bir insanın ölümüne sebebiyet verdim" ifadesini kullandı. Savunmasının sonunda, beraatini istedi.

        25 YIL HAPSI İSTENDİ
        Maktulün babası R.G ise sanığın olay sonrasında alkolmetreyi üflememek için polislere direndiğini anlattı. S.H'nın 3 ya da 4 kahve ve su içtiğini belirten R.G, 40 dakika sonra alkolmetrenin üflendiğini ifade etti. Savcı, S.H için 'olası kastla öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istedi.



        FECİZANE
        Ankara'da eczane kalfası Süleyman Ö. (39) ve yardımcısı Muaz İslam B. (27), eczanenin sahibi Büşra Akdoğan'a gizlice şizofreni ilacı içirdi. 4 milyon lira çaldı. Akdoğan, 3 yıl önce ilaçların etkisinde direksiyon başında kaza yaptı. Oğlu Ahmet Nazif (4), hayatını kaybetti. Sinsi plan, ailenin işe başka bir çalışan almasıyla ortaya çıktı. İkili hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıldan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



            SUNAK'A 'DOG'RUDAN UYARI
            İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve ailesi, Hyde Park'ta Labrador cinsi köpeği Nova'yı tasmasız gezdirdi. Metropolitan Polisi, Sunak'a kuralları hatırlatarak onu uyardı. Nova, tekrar tasmaya bağlandı. Sunak daha önce de sosyal medya hesapları için çekilen bir videoda hareket eden araçta emniyet kemersiz yolculuk yaptığı görüldüğü için 100 pound ceza almıştı.



            MERTCAN SEFERBERLİĞİ
            ABD New York'un Farmingville kentinde yaşayan Mertcan Çakmak (12), geçen pazar gecesi ailesiyle oturduğu evden bisikletini alarak çıktı. Bir daha da kendisine ulaşılamadı. Ailesi, emniyete başvurdu ancak sonuç alamadı. Polis ekipleri, Mertcan'ın fotoğrafının yer aldığı ilanları halka dağıtarak yardım çağrısı yaptı.



            PAKİSTAN KARIŞTI
            Pakistan'da eski Başkakan İmran Han, başbakanlığı dönemindeki yabancı devlet adamlarından alınan hediyelerin satıldığı ve kadın yargıcı tehdit ettiği iddiasıyla yargılandı. Ancak duruşmalara katılmadı. Hakkında tutuklama kararı çıktı. Polis tarafından gözaltına alınmak istenmesine karşı ülke genelinde büyük protestolar çıktı. Lahor'daki çatışmalarda 33 polis yaralandı. 15 gösterici de gözaltına alındı. Zaman Park bölgesinde ikamet eden Han'ın evinin çevresine polise ek olarak paramiliter birlikler de gönderildi. Pakistan Adalet Hareketi Partisi lideri Han, Twitter'dan polisin eve tazyikli su sıktığını ve göz yaşartıcı gaz fırlattığını açıkladı. Han, kendisinin hapse gönderilmek istendiğini ve eski Başbakan Navaz Şerif'in hakkındaki yargı kararlarının temizlenip onun ülkeye getirilmeye çalışıldığını iddia etti. Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.



                135 MİLYON DEVRETTİ
                6+joker bilen çıkmayınca 135 milyon 205 bin lira devretti. 5+1 ve 5 bilen de olmadı. 4 bilenler 5 bin 613'er, 3 bilenler 210'ar, 2 bilenler ise 20'şer lira alacak.



                10.8 MİLYON DEVRETTİ
                5+1 bilen çıkmayınca 10 milyon 878 bin lira devretti. 5 bilenler 5 bin 966'şar, 4+1 bilenler 811'er, 4 bilenler 83'er, 3+1 bilenler 50'şer, 3 bilenler 14'er, 2+1 bilenler 19'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler 9'ar lira alacak.

                ÇETE ÜYESİNE MÜEBBET
                İstanbul Şişli'de Sırp çete lideri Vukotiç'in infazına ilişkin hazırlanan iddianamenin ardından bu kez çete üyesi Mijanoviç'in öldürülmesiyle ilgili bir iddianame hazırlandı. Mijanoviç'i öldürdükten sonra villanın bahçesine gömen Sırp Kavak çetesi lideri Bojanic ve Hakan K. hakkında ağır müebbet hapis cezası istendi. Atakan IRMAK

                HAMAMA GİREN TERLER
                Konya'da K.E (18), A.Ş (20) ve M.T (22), A.K'nin babasından kalan otomobilini çaldı. Ilgın ilçesine kaçtı. Hamam keyfi yaptı. Ancak izlerini süren polis ekipleri, onları peştamalla yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tolga YANIK

                CANAVAR KUZEN
                Antalya'da psikolojik sorunları olan Y.E.Ş (30), dün apartman girişinde kuzenleri T. (29) ve F.G'yi (33) bıçakladı. Ardından karşı dairede oturan teyzesi ve kuzenlerinin bulunduğu daireye daldı. Teyzesi N.G (60) ve kuzeni A.G'ye (10) bıçakla saldırdı. Ağır yaralanan A.G, hastanede kurtarılamadı.

                'MASAL' GERÇEK OLDU
                Hatay'da prematüre doğan Masal bebeğin tedavi gördüğü hastane, depremde ağır hasar aldı. Minik yavru, Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Baba Ali Bakkaylı, Samsun'da olduğu için depreme yakalanmadı. Annesi de felaketten sağ çıktı. Bakkaylı çifti, kayıp olan yavrularını aradı. Sonunda DNA testiyle Masal'ı bulan anne Nesrin Bakkaylı, "Masal'ımı uzun süre görmemiştim. DNA testi sonuçlandı. Evladıma kavuştum" diyerek sevincini paylaştı.

                CİNAYETTEN NAKİLE
                Denizli'de Hıdır Tutal, eşi Arzu'yu katletti. İntihara yeltendi. Beyin ölümü gerçekleşti. Organları nakledildi.

                LEO'NERDE' DA VİNCİ!
                Ressam Leonardo da Vinci, Çerkes çıktı! İddiaya göre köle olan annesi, İstanbul'dan İtalya'ya satıldı!

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