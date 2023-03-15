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    • Yaşam
    • 15.03.2023 09:18
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    • 15.03.2023 09:20
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    Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD duyurdu | 15 Mart 2023 depremleri...

    Son dakika haberleri... Deprem bölgesi sallanmaya devam ediyor! Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde saat 08.49'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7,72 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

    Kahramanmaraş’ta deprem!

    Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde saat 08.49'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    AFAD AÇIKLADI
    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

    Depremin 7,72 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

    2023.03.15 08:38:40 37.5617 37.2452 1.4 -.- 1.5 -.- CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.03.15 08:36:36 38.2247 38.5442 14.0 -.- 2.1 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel

    2023.03.15 08:28:59 37.3393 37.0398 5.4 -.- 2.6 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.03.15 08:24:39 38.1213 36.6048 8.0 -.- 1.6 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.03.15 08:18:16 38.1783 37.3530 5.0 -.- 1.5 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.03.15 08:17:59 38.3535 28.1062 2.3 -.- 1.5 -.- BOZDAG-ODEMIS (IZMIR) İlksel

    2023.03.15 08:12:27 38.5388 37.2805 15.3 -.- 2.0 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.03.15 08:11:29 37.0858 36.9410 4.9 -.- 1.4 -.- KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

    2023.03.15 08:04:10 38.0015 36.6322 5.6 -.- 2.4 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.03.15 08:01:35 38.2865 38.3145 11.9 -.- 1.8 -.- KARAGOZ (MALATYA) İlksel

    2023.03.15 07:55:09 37.8103 37.4237 9.3 -.- 1.6 -.- DUZBAG-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel

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    Haberler Yaşam Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD duyurdu | 15 Mart 2023 depremleri...
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