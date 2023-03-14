Yeni evli çift otel odasında ölü bulundu! Karbonmonoksit gazından zehirlendiler

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kaldıkları otel odasında ölü bulunan yeni evli çiftin, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri belirlendi.
TELEFONLARINA BAKMADILAR
Ortahisar beldesinde bulunan bir otelde meydana gelen olayda, otel çalışanları balayını geçirmek için geçtiğimiz pazar akşamı Kapadokya'ya gelen Mutlu (27) ve Kader Akbaş (24), çifti telefonlarına bakmayınca durumdan şüphelenendi.
ÇİFT HAREKETSİZ BULUNDU
Odaya giden ekipler, kapıyı açınca çiftin hareketsiz şekilde yattığını gördü. İhbar üzerine otele gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalede talihsiz çiftin yaşamlarını yitirdiğini tespit etti.
ODADA İNCELEME YAPILDI
Jandarma ekipleri de, güvenlik önlemi alarak oda da inceleme yaptı. Mutlu-Kader çiftçinin cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.