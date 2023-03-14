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    • Yaşam
    • 14.03.2023 23:49
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    • 14.03.2023 23:49
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    Yeni evli çift otel odasında ölü bulundu! Karbonmonoksit gazından zehirlendiler

    Kapadokya bölgesine balayı için gelen Mutlu Akbaş (24) ile Kader Akbaş'ın (27) otel odasında cansız bedenleri bulundu. Çiftin karbonmonoksit zehirlenmesinden kaynaklı yaşamlarını yitirdikleri belirlendi.

    AJANSLAR
    Yeni evli çiftin şüpheli ölümünde sır perdesi aralandı

    Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kaldıkları otel odasında ölü bulunan yeni evli çiftin, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

    TELEFONLARINA BAKMADILAR
    Ortahisar beldesinde bulunan bir otelde meydana gelen olayda, otel çalışanları balayını geçirmek için geçtiğimiz pazar akşamı Kapadokya'ya gelen Mutlu (27) ve Kader Akbaş (24), çifti telefonlarına bakmayınca durumdan şüphelenendi.

    ÇİFT HAREKETSİZ BULUNDU
    Odaya giden ekipler, kapıyı açınca çiftin hareketsiz şekilde yattığını gördü. İhbar üzerine otele gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalede talihsiz çiftin yaşamlarını yitirdiğini tespit etti.

    ODADA İNCELEME YAPILDI
    Jandarma ekipleri de, güvenlik önlemi alarak oda da inceleme yaptı. Mutlu-Kader çiftçinin cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ
        Yapılan otopsi sonucunda çiftin ilk belirlemelere göre kaldıklarını odanın altında bulunan kazan dairesinden çıkan karbonmonoksitin odalarına sızması sonucu zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

        OTEL İŞLETMECİSİ GÖZALTINDA
        Öte yandan, jandarma ekiplerinin otel işletmecisi E.A.'yı gözaltına aldığı öğrenildi.

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        Haberler Yaşam Yeni evli çift otel odasında ölü bulundu! Karbonmonoksit gazından zehirlendiler
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