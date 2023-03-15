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    Evleri yıkıldı hayalleri yıkılmadı! Depremzede üç genç kız hayallerinden vazgeçmedi

    Depremzede Buket Sena öğretmen, Fatma Nur savcı, Neslihan ise avukat olmak istiyor. İşte sizler için derlediğimiz 15 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberleri...

    Evleri yıkıldı hayalleri yıkılmadı

    Deprem bölgesinde 550 gönüllü öğretmen, öğrencileri üniversiteye hazırlamak için seferberlik başlattı. Konya'ya giden depremzedeler Buket Sena, Fatma Nur ve Neslihan, 1 aydır eğitimden uzak kaldı. Gönüllü öğretmenlerin başlattığı üniversiteyi hazırlık kurslarıyla yeniden hayallerine sarıldı. Öğretmenler öğrencilerin kaynak kitap ihtiyaçlarını da karşıladı. Ayrıca kırtasiye desteği sağladı. Üç genç kız, "Deprem evlerimizi yıktı ama hayallerimiz yıkılmadı. Öğretmenlerimiz sayesinde, isteğimiz bölümlere gireceğiz" ifadesini kullandı.



    MUCİZE APARTMANI
    Depremin merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık'tı. Peş peşe yaşanan sarsıntılar, 7 katlı Ceylan Apartmanı'nı saniyeler içinde yıktı! 28 daireli apartmanda, 120 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İşte o ölüm apartmanından kurtulan yalnızca çocukları Ömer (17), Çağatay (18) ve Büşra (25) ile birlikte yaşayan ve Aysel Parmaksız'dı. 8 saat sonra enkazdan kurtarılan Parmaksız, yaşadıklarını şöyle anlattı: Ben, çocuklarım ve aynı kattaki 2 komşumuz kurtulduk. Beni üstüme devrilen elbise dolabı kurtardı. Allah, bu acıları bir daha yaşatmasın...



    YÜZER YAŞAM KENTİ
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, depremzedelerin kullanımına sunulmak üzere Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan gemisini İskenderun'a gönderdi. Tam bin 600 depremzedeyi ağırlayan gemide 3 vakit yemek verildi. Bir yıl süreyle limanda kalacak olan gemide, konaklama alanlarının yanında kreş, eğitim, sağlık, aşevi alanlarının bulunduğu belirtildi. ERDOĞAN ÖZTÜRK



        KAHRAMAN ŞiLA
        Hatay İskenderun'da yaşayan Murat Kara, 6 Şubat gecesi köpeği Şila'nın havlamasına uyandı! Bir terslik olduğunu anladı! Bu sırada sarsıntı başladı. Annesi, babası ve kardeşiyle birlikte apartmandan kaçtı! Hepsi, Şila sayesinde canını kurtardı. Kara, "Allah kimseye yaşatmasın, çok zor ve üzücü bir durum" diye ağladı.



        DAĞ GİBİ FELAKET
        Asrın felaketi, dağları bile yerinden oynattı! Hatay Antakya'daki Habib-i Neccar Dağı'ndan kopan kayalar, Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'ndeki evlerde büyük yıkıma yol açtı! Mahalle sakinlerinden Adnan Daglı, eşi ve 3 çocuğuyla canlarını zor kurtardıklarını açıkladı. "Bizim evlerimiz depremden yıkılmadı, dağdan gelen kayalar evimizi bu hale getirdi. Mahallede 17 ev yıkıldı, 4 kişi öldü. Bazı komşularımız da yaralı, hastanede tedavi görüyor" ifadesini kullandı.



        YÜREĞİNİZE SAĞLIK
        ABD'den ailesiyle tatile geldiği Türkiye'de depreme yakalanan Dr. Ali Üçok, dönüş planını iptal etti. Eşi ve çocuklarını ailesinin yanına bıraktıktan sonra Hatay İskenderun'daki sahra hastanesinde gönüllü çalışmaya gitti. 3 haftadır depremzedeleri tedavi eden Üçok, "Yapabileceğim bir şey var mı diye düşünerek buraya geldim. Belki hekimlik yaparım, belki temizliğe yardım ederim diyerek geldim. Vatanımızın bir ucu diye geldik" dedi.



            EN ACI TIP BAYRAMI
            İstanbul'da yaşayan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Sürmeli, Hatay'da yengesi ve doktor kuzeni dahil, yakınlarından 26 kişiyi kaybetti. Doç. Dr. Sürmeli, "Meslek hayatımda böyle bir travma görmedim. İlk defa 14 Mart bu kadar acı geçti benim için. Şimdi yaralılara yardımcı olmak için elimden geleni yapmaya çalışıyorum" dedi.



            TERMAL TESİS CİNAYETİ
            Isparta'da birlikte yaşayan K.Ç. ve Ebru Tekin (31), Afyonkarahisar Bolvadin'deki Heybeli Termal Tesisleri'ne tatile gitti. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. K.Ç, Tekin'i bıçaklayarak katletti. Daha sonra tesislerden ayrılan K.Ç, Yalvaç'ta polis merkezine giderek teslim oldu. Tesislere giden jandarma, Tekin'in cansız bedeniyle karşılaştı. K.Ç.'nin işlerinin kötü gittiği için bunalımda olduğu iddia edildi.



            KIYANPEDERE CİNAYETİ MÜEBBET
            Tekirdağ'da Tolgahan Adsız, 1.5 yıl önce Kırgız Ayat ile evlenip, annesi ve babasıyla aynı evde yaşamaya başladı. 2 çocuk sahibi olan Ayat'ın oğlu ile evlenmesine karşı çıkan Fehmi Adsız, Tolgahan'ın işte olduğu sırada gelinini öldürdü. Kol ve bacaklarını testere ile kesip otomobilin bagajına koydu. Katil kayınpedere, müebbet hapis cezası verildi.



                32 MİLYON DEVRETTİ
                6 bilen çıkmayınca 31 milyon 900 bin lira devretti. 5 bilenler 57 bin 681'er, 4 bilenler bin 107'şer, 3 bilenler 56'şar, 2 bilenler ise 6'şar lira alacak.

                VURGUNUN 100'Ü
                Oyuncu Hazal Türesan, faka bastı! Kendini bankacı olarak tanıtan Alperen Şanlıtürk'e kandı. "Vefat eden babanızın sigorta borcu var" yalanına hemen inandı. 100 bin TL kaptırdı. Dava açtı.

                DÜĞÜN BANK
                İstanbul'da Mılli aşiretinden Adem Baran, oğlu için sünnet düğünü yaptı. Tam 11 milyon 750 bin TL topladı.

                DUDU KAÇIRILDI MI
                Isparta'da yaşayan 11. sınıf öğrencisi Dudu Dicle Karagöz (16), 5 gün önce 'Okula gidiyorum' diyerek evden çıktı. Kendisine bir daha da ulaşılamadı. Baba Abdullah Karagöz, "Kızımı R.A.'nın (24) kaçırdığını öğrendik. Hayatından endişe ediyoruz" dedi.

                PARK ŞU İŞE!
                İstanbul Fatih'te kafe işletmecisi Yahya Özgüç (48) ile ağabeyi A.Ö. (49), depo olarak kullandıkları binanın önüne otomobil park ettikleri için tartıştıkları 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Özgüç, hayatını kaybetti, A.Ö. de yaralandı. Saldırganlar kaçtıkları Tekirdağ'da yakalandı. Okan A.'nın 38, Ozan A.'nın ise 52 suç kaydı olduğu anlaşıdı. Katiller, tutuklandı.

                TEHDİT MODASI
                Modacı Faruk Saraç'ın oğlu Orhun'a müstehcen görüntüleriyle şantaj yapıldı. Annesi Berna Ökten'e de tehdit mesajları atıldı. Şüpheli şahıs, "Oğluna söyle bana ulaşsın. Yoksa görüntüleri nişanlısına gönderirim" diye yazdı. Soruşturma başlatıldı. (ATAKAN IRMAK)

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                Haberler Yaşam Evleri yıkıldı hayalleri yıkılmadı! Depremzede üç genç kız hayallerinden vazgeçmedi
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