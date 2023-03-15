Evleri yıkıldı hayalleri yıkılmadı! Depremzede üç genç kız hayallerinden vazgeçmedi

Deprem bölgesinde 550 gönüllü öğretmen, öğrencileri üniversiteye hazırlamak için seferberlik başlattı. Konya'ya giden depremzedeler Buket Sena, Fatma Nur ve Neslihan, 1 aydır eğitimden uzak kaldı. Gönüllü öğretmenlerin başlattığı üniversiteyi hazırlık kurslarıyla yeniden hayallerine sarıldı. Öğretmenler öğrencilerin kaynak kitap ihtiyaçlarını da karşıladı. Ayrıca kırtasiye desteği sağladı. Üç genç kız, "Deprem evlerimizi yıktı ama hayallerimiz yıkılmadı. Öğretmenlerimiz sayesinde, isteğimiz bölümlere gireceğiz" ifadesini kullandı.
MUCİZE APARTMANI
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık'tı. Peş peşe yaşanan sarsıntılar, 7 katlı Ceylan Apartmanı'nı saniyeler içinde yıktı! 28 daireli apartmanda, 120 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İşte o ölüm apartmanından kurtulan yalnızca çocukları Ömer (17), Çağatay (18) ve Büşra (25) ile birlikte yaşayan ve Aysel Parmaksız'dı. 8 saat sonra enkazdan kurtarılan Parmaksız, yaşadıklarını şöyle anlattı: Ben, çocuklarım ve aynı kattaki 2 komşumuz kurtulduk. Beni üstüme devrilen elbise dolabı kurtardı. Allah, bu acıları bir daha yaşatmasın...
YÜZER YAŞAM KENTİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, depremzedelerin kullanımına sunulmak üzere Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan gemisini İskenderun'a gönderdi. Tam bin 600 depremzedeyi ağırlayan gemide 3 vakit yemek verildi. Bir yıl süreyle limanda kalacak olan gemide, konaklama alanlarının yanında kreş, eğitim, sağlık, aşevi alanlarının bulunduğu belirtildi. ERDOĞAN ÖZTÜRK