Evleri yıkıldı hayalleri yıkılmadı! Depremzede üç genç kız hayallerinden vazgeçmedi





32 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 31 milyon 900 bin lira devretti. 5 bilenler 57 bin 681'er, 4 bilenler bin 107'şer, 3 bilenler 56'şar, 2 bilenler ise 6'şar lira alacak.



VURGUNUN 100'Ü

Oyuncu Hazal Türesan, faka bastı! Kendini bankacı olarak tanıtan Alperen Şanlıtürk'e kandı. "Vefat eden babanızın sigorta borcu var" yalanına hemen inandı. 100 bin TL kaptırdı. Dava açtı.



DÜĞÜN BANK

İstanbul'da Mılli aşiretinden Adem Baran, oğlu için sünnet düğünü yaptı. Tam 11 milyon 750 bin TL topladı.



DUDU KAÇIRILDI MI

Isparta'da yaşayan 11. sınıf öğrencisi Dudu Dicle Karagöz (16), 5 gün önce 'Okula gidiyorum' diyerek evden çıktı. Kendisine bir daha da ulaşılamadı. Baba Abdullah Karagöz, "Kızımı R.A.'nın (24) kaçırdığını öğrendik. Hayatından endişe ediyoruz" dedi.



PARK ŞU İŞE!

İstanbul Fatih'te kafe işletmecisi Yahya Özgüç (48) ile ağabeyi A.Ö. (49), depo olarak kullandıkları binanın önüne otomobil park ettikleri için tartıştıkları 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Özgüç, hayatını kaybetti, A.Ö. de yaralandı. Saldırganlar kaçtıkları Tekirdağ'da yakalandı. Okan A.'nın 38, Ozan A.'nın ise 52 suç kaydı olduğu anlaşıdı. Katiller, tutuklandı.



TEHDİT MODASI

Modacı Faruk Saraç'ın oğlu Orhun'a müstehcen görüntüleriyle şantaj yapıldı. Annesi Berna Ökten'e de tehdit mesajları atıldı. Şüpheli şahıs, "Oğluna söyle bana ulaşsın. Yoksa görüntüleri nişanlısına gönderirim" diye yazdı. Soruşturma başlatıldı. (ATAKAN IRMAK)

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