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    Doğup büyüdüğü apartmanda tüm ailesini kaybetti! Sözleri yürekleri deldi

    Cemil Yurtseven, depremden 3 gün önce iş için İstanbul’a gitti. Bileti iptal olunca, memleketi Hatay’a dönemedi! İşte o gece, asrın felaketi meydana geldi. Doğup büyüdüğü apartman yerle bir oldu, tüm ailesini kaybetti. Hayatta bir başına kalan gencin sözleri, yürekleri deldi: Tüm sıfatlarım gitti. Kimsenin evladı, abisi değilim. Nasıl dayanırım bilmiyorum...

    Ceyhan Torlak
    Tek yön acı

    Şiddeti 7.7'ydi. 9 saat sonra yaşanan 7.6'lık sarsıntıyla birlikte asrın felaketi olarak tarihe geçti! 11 ili etkileyen depremde can kaybı 48 bini geçti. Felaketin yakıp kavurduğu isimlerden birisi de Cemil Yurtseven'di. Hataylı genç, depremden üç gün önce iş için İstanbul'a gitti. 5 Şubat'ta geri dönecekti. Ancak uçuşu iptal edildi! İşte 6 Şubat'ta o korkunç afet meydana geldi. Deprem, ailesiyle birlikte yaşadığı 75. Yıl Apartmanı'nı enkaza çevirdi! Öğretmen babası, annesi ile kız kardeşinin de aralarında bulunduğu 7 yakını hayatını kaybetti. Haberi alır almaz Hatay'a koşan genç, hayatının en büyük acısıyla yüzleşti.



    Sosyal medyadan yaptığı paylaşım yürekleri deldi: O sabah ailemin vefatından bir haber, annem babam beni aramış mı diye elim telefonun ekran kilidine gitti. Aramamışlar. Bir daha beni hiçbir zaman aramayacaklarını kabullenmek istemiyorum. İlaydam, komik videolar atmıyor bana. Telefonda gezinirken, bazen komik videolara denk geliyorum. İlayda'ya atıyorum ama o görmüyor, meleğim görmüyor. Hayatımda bir sürü gelişme oluyor bu sıralar. Hemen anlatayım diyorum. Sonra bu gelişmenin aslında onlar yanımda olmadan ne kadar anlamsız olduğunun farkına varıyorum. Ne yapayım bilmiyorum. Sizi geri getiremem meleğim ama size sözüm olsun sizin isimlerinizi yaşatacağım.

    TEK BAŞIMA KALDIM
    Yurtseven, ailesiyle birlikte kullandığı WhatsApp grubunu paylaştı. Altına yazdığı her cümle milyonları ağlattı: Nereden bileyim hepsini son görüşüm olacağını, bir daha öpemeyeceğimi, sevemeyeceğimi. Tüm sıfatlarım gitti, artık hiç kimsenin evladı değilim, artık abi değilim. Aile WhatSapp grubumuz da tek başıma kalmışım. Allah'ım bu nasıl bir sınav, nasıl bir acı...



    2 BİN 700 SAHİPSİZ CENAZE
    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı kayıp ihbarları için bir masa etrafında toplandı. Bugüne kadar 55 çocuk 140 yetişkin için kayıp başvurusu yapıldı. Bu arada adli tıpta kimliği belirlenemeyen 2 bin 700 civarında hüviyetsiz cenaze olduğu açıklandı.

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