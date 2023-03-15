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    • Yaşam
    • 15.03.2023 19:33
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    • 15.03.2023 19:33
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    16 Mart Perşembe 2023 Şanlıurfa'da yarın okullar tatil mi? 16 Mart tatil olan okullar listesi! Şanlıurfa'da yarın okul var mı? Valilik açıkladı...

    Şanlıurfa'da okullar tatil mi sorusu oldukça merak ediliyor. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketi ardından bölgede hayat durma noktasına geldi. 15 Mart Çarşamba günü Şanlıurfa’da gerçekleşen sağanak yağış bölgeyi olumsuz şekilde etkiledi. Sel felaketi Şanlıurfa başta olmak üzere Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Malatya ve Mardin’i etkisi altına aldı.

    takvim.com.tr
    16 Mart Perşembe 2023 Şanlıurfa’da yarın okullar tatil mi?

    15 Mart Çarşamba günü meydana gelen şiddetli yağış bölgede sel felaketine yol açtı. Yağış dolayısıyla birçok ev, iş yeri ve araç sular altında kaldı. Meteoroloji beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Mardin ve Şanlıurfa'ya turuncu kodlu uyarıda bulundu.

    ŞANLIURFA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    15 Mart Çarşamba günü Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketi hayatı olumsuz etkiledi. Şanlıurfa'da etkili olan sağanak nedeniyle okullara 1 gün ara verildi. Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizdeki yoğun sağanak yağış bu gece ve yarın da devam edeceğinden ilimizdeki tüm Okul kademelerinde eğitim öğretime 15.03.2023 tarihinde gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır" denildi.

    Yarın (16 Mart) okulların tatil olup olmadığıyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

    ŞANLIURFA VALİSİ: VATANDAŞLAR DIŞARI ÇIKMASIN

    Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, yaptığı açıklamada, "Çok yoğun bir mücadele vermekteyiz. Yağış metrekareye neredeyse 200 kilograma yaklaşmış vaziyette. İhbarlar var, hepsine müdahale ediliyor. En büyük isteğim şu; vatandaşlarım çok dışarı çıkmasın, dere kenarlarında olanlar mutlaka oradan uzaklaşsınlar. Bir kayıp yok ama ciddi bir araç tahribatı var. Şanlıurfa tarihinde böyle bir sel görmemiş. İhbarlar var, dalgıçlarımız müdahale ediyor. İnşallah bir sıkıntı olmaz. En önemlisi hastanemizi tahliye ediyoruz, 200 hastamız var, diğer hastanelere tahliye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya hariç), Ege (Afyonkarahisar hariç), Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Burdur, Sinop, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kahramanmaraş, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli; Adıyaman il geneli ile Malatya'nın güney, Kahramanmaraş'ın kuzey ve doğu, Elazığ'ın batı çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
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