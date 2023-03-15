15 Mart Çarşamba günü meydana gelen şiddetli yağış bölgede sel felaketine yol açtı. Yağış dolayısıyla birçok ev, iş yeri ve araç sular altında kaldı. Meteoroloji beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Mardin ve Şanlıurfa'ya turuncu kodlu uyarıda bulundu.
ŞANLIURFA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
15 Mart Çarşamba günü Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketi hayatı olumsuz etkiledi. Şanlıurfa'da etkili olan sağanak nedeniyle okullara 1 gün ara verildi. Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizdeki yoğun sağanak yağış bu gece ve yarın da devam edeceğinden ilimizdeki tüm Okul kademelerinde eğitim öğretime 15.03.2023 tarihinde gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır" denildi.
Yarın (16 Mart) okulların tatil olup olmadığıyla ilgili henüz açıklama gelmedi.
ŞANLIURFA VALİSİ: VATANDAŞLAR DIŞARI ÇIKMASIN
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, yaptığı açıklamada, "Çok yoğun bir mücadele vermekteyiz. Yağış metrekareye neredeyse 200 kilograma yaklaşmış vaziyette. İhbarlar var, hepsine müdahale ediliyor. En büyük isteğim şu; vatandaşlarım çok dışarı çıkmasın, dere kenarlarında olanlar mutlaka oradan uzaklaşsınlar. Bir kayıp yok ama ciddi bir araç tahribatı var. Şanlıurfa tarihinde böyle bir sel görmemiş. İhbarlar var, dalgıçlarımız müdahale ediyor. İnşallah bir sıkıntı olmaz. En önemlisi hastanemizi tahliye ediyoruz, 200 hastamız var, diğer hastanelere tahliye ediyoruz" ifadelerini kullandı.