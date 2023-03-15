ŞANLIURFA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

15 Mart Çarşamba günü Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketi hayatı olumsuz etkiledi. Şanlıurfa'da etkili olan sağanak nedeniyle okullara 1 gün ara verildi. Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizdeki yoğun sağanak yağış bu gece ve yarın da devam edeceğinden ilimizdeki tüm Okul kademelerinde eğitim öğretime 15.03.2023 tarihinde gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır" denildi.

Yarın (16 Mart) okulların tatil olup olmadığıyla ilgili henüz açıklama gelmedi.