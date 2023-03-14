Nevşehir'de esrarengiz ölüm: Yeni evli çift balayı yaptıkları otel odasında ölü bulundu

ÇİFT OTOPSİ İÇİN HASTANEYE KALDIRILDI

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otele gelen ekipler, yeni evlenen çiftin yaşamlarını kaybettiğini belirledi. Çiftin cenazeleri, otopsi için Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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