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    • Yaşam
    • 14.03.2023 15:02
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    • 14.03.2023 15:09
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    Nevşehir'de esrarengiz ölüm: Yeni evli çift balayı yaptıkları otel odasında ölü bulundu

    Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde yeni evli çift bir otele balayı tatiline geldi. Söz konusu olayda haber alamayan otel çalışanları, kapıyı açtıklarında genç çiftin cansız bedenlerini buldular.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Nevşehir’de esrarengiz ölüm

    Edinilen bilgiye göre, otele hafta sonu giriş yapan çiftten haber alamayan görevliler, oda telefonunu aradı. Telefona cevap alamayan otel çalışanları, kapıyı açtıklarında M.A. ve K.A'yı hareketsiz şekilde buldu.

    ÇİFT OTOPSİ İÇİN HASTANEYE KALDIRILDI
    Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otele gelen ekipler, yeni evlenen çiftin yaşamlarını kaybettiğini belirledi. Çiftin cenazeleri, otopsi için Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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    Haberler Yaşam Nevşehir'de esrarengiz ölüm: Yeni evli çift balayı yaptıkları otel odasında ölü bulundu
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