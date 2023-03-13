TOGG ÖZELLİKLERİ neler, KAÇ KM HIZ yapıyor? Yerli otomobil motor ve şarj gücü nasıl? TOGG ÜRETİM KAPASİTESİ ne kadar?

TOGG FİYATI BELLİ OLDU MU?

TOGG'un fiyat hakkında henüz net bir açıklama yapılmazken, "şu anda benzinli ya da dizel araçlar hangi fiyattan satılıyorsa biz de piyasaya girmek için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Mart ayında satışlar başlayacak." ifadelerine yer verildi.