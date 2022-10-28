Bursa'da trafiği kilitleyen kaza: 3 yaralı

Kazada taksi sürücüsü Turan Ç. ile yanındaki yolcu Bayram Ö. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Mustafa Ö. yaralandı. Kazayı görenler yaralıların yardımına koşarken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olası başka bir kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.