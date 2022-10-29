Yerli otomobil ÖN SİPARİŞ alınıyor mu? TOGG nasıl satın alabilirim? TOGG açılışı, seri üretime geçiş ne zaman?

TOGG AÇILIŞI NE ZAMAN?

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için seri üretim için Gemlik Kampüsü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 29 Ekim tarihinde açılacak.

Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından da 2023 yılının ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk aracı olan SUV pazara çıkacak.

TOGG ÖN SİPARİŞİ VAR MI?

Gürcan Karakaş'tan , distribütörlükle ilgili çok talebin olduğunu ancak bu konuyla ilgili çalışmaların devam ettiği için duruma ilişkin herhangi bir gelişmenin olmadığı belirtildi. Bu konuya dair dolandırıcılık olaylarına da değinen Karakaş, TOGG bayisiymiş gibi vatandaşlardan ön sipariş ücretleri alınarak dolandırılma olayları olduğunu ve yalnızca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 1 adet TOGG siparişi alındığını ve başka kimseden sipariş almadıklarını söyledi.