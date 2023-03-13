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    • Yaşam
    • 13.03.2023 17:51
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    • 13.03.2023 18:07
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    Yer: Malatya... 7,6'lık ikinci deprem felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Korku ve panik içerisinde kaçıştılar

    Asrın felaketi sonrası yaralar hızla sarılırken deprem anına ilişkin yeni görüntüler de günyüzüne çıkmaya devam ediyor. 7,7'lik depremden saatler sonra meydana gelen 7,6'lık depremde en çok yıkım gören kentlerden biri olan Malatya'da bir markette yaşanan korku ve panik anbean kameralara yansıdı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve o anlara ilişkin görüntüler...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    7,6’lık ikinci felaketten yeni görüntü! Malatya...

    Türkiye 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu, 47 binden fazla canımız yaşamını yitirdi.

    Devlet, milleti ile el ele verip yaralarını sararken felakete ilişkin yeni görüntüler de günyüzüne çıkıyor.



    MALATYA'DA FELAKET ANI
    Malatya'da 6 Şubat günü 13.24'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.



    6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 04.17 ile 13.24'te meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde büyük yıkıma ve binlerce can kaybına neden oldu. Depremin yaralarının sarılması için sahada çalışmalar sürerken, yeni görüntüler de ortaya çıkmaya devam ediyor.



        Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi'nde hizmet veren bir marketin farklı noktalardaki güvenlik kameralarına yansıyan ve yeni ortaya çıkan görüntüler yaşanan felaketi bir kez daha gözler önüne serdi.




        KORKU VE PANİK İÇERİSİNDE KAÇIŞTILAR
        Görüntülerde market çalışanları ile müşterilerin büyük korku ve panikle kaçıştıkları görülürken, depreme markette yakalanan çalışanlandan 47 yaşındaki Şükrü Dağaşan, binanın üzerilerine yıkılmasından korktuklarını ifade ederek hala deprem korkusu ile yaşadıklarını söyledi.
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