Yer: Malatya... 7,6'lık ikinci deprem felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Korku ve panik içerisinde kaçıştılar

Türkiye 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu, 47 binden fazla canımız yaşamını yitirdi.
Devlet, milleti ile el ele verip yaralarını sararken felakete ilişkin yeni görüntüler de günyüzüne çıkıyor.
MALATYA'DA FELAKET ANI
Malatya'da 6 Şubat günü 13.24'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 04.17 ile 13.24'te meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde büyük yıkıma ve binlerce can kaybına neden oldu. Depremin yaralarının sarılması için sahada çalışmalar sürerken, yeni görüntüler de ortaya çıkmaya devam ediyor.