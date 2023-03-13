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    • Yaşam
    • 13.03.2023 15:16
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    • 13.03.2023 15:16
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    Gece yola çıktı, sabah motosikletinin yanında ölü bulundu

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde bir müzikholda eğlendikten sorna eve dönmek için yola çıkan Recai Dağlı, sabah 08.00'de motosikletinin yanında hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Recai Dağlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

    AJANSLAR
    Gece kaza yaptı, sabah bulundu

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikletin yanında hareketsiz bulunan Recai Dağlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

    EVE DOĞRU YOLA ÇIKTI
    Bodrum'da yaşayan 62 yaşındaki Recai Dağlı, gece saat 03.00 sularında Kızılağaç Deve Güreşi Alanı karşısındaki müzikholde eğlendikten sonra eve gitmek için motosikletine binerek eve doğru yola çıktı.

    Recai Dağlı, bölgeden geçen vatandaşlar tarafından sabah saat 08.00 sularında motosikletin yanında hareketsiz halde bulundu.

    İhbarın ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Dağlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
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