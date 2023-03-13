Çocuklarının fotoğraflarına sarılarak teselli bulan Mustafa ve Gülizar Çito çiftinin sözleri yürekleri dağladı

Tarihlerden 6 Şubat'tı! Kahramanmaraş'ın merkez üssü olduğu 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 11 ili sarstı! Geriye, tarifi imkansız acılar bıraktı. 48 bine yakın vatandaşımız hayatını kaybederken milyonlarca kişi de evsiz kaldı. Mustafa ve Gülizar Çito'nun hikayesi ise yürekleri yaktı... Hatay Hassa'da yaşayan Çito çifti, 2016'da evlat acısıyla sarıldı! Oğulları Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Çito Diyarbakır Lice'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehadete erdi, dualarla cennete uğurlandı. Vatan sağ olsun diyerek acılarını kalplerine gömen aile, 6 Şubat gecesi asrın felaketini yaşadı! Çito çifti, apartmanlarından kaçmayı başardı. Ancak küçük oğulları Mustafa ile ailesinin oturduğu 6 katlı apartmanın çöktüğünü duyunca bir kez daha yıkıldı!