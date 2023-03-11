Yer: İzmir... 'Sınırsız kelle paça' karşılığında transfer

İzmir'in Amatör Futbol ekiplerinden Karabağlar Spor Kulübü'nde görülmemiş bir transfer gerçekleşti. Kulüp, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde de okuyan 23 yaşındaki genç kaleci Kenan Gürsen Saat ile bir sezon sınırsız kelle paça çorba karşılığında anlaşma sağladı.
Kulüp başkanı Adem Kuzu'nun aynı zamanda restoranı olduğunu ve burada sık sık kelle paça çorba içtiğini belirten Saat, "Bu teklif, benden geldi. Bir sezon boyunca çalışmalarım karşılığında sınırsız kelle paça içeceğim. Transfer bence çok güzel oldu. Bu sene şampiyon olursak hedefim, beyti karşılığında yeni anlaşma imzalamak" dedi.
Kulüp başkanı Adem Kuzu'nun aynı zamanda restoranı olduğunu ve burada sık sık kelle paça çorba içtiğini belirten Saat, "Bu teklif, benden geldi. Bir sezon boyunca çalışmalarım karşılığında sınırsız kelle paça içeceğim. Transfer bence çok güzel oldu. Bu sene şampiyon olursak hedefim, beyti karşılığında yeni anlaşma imzalamak" dedi.