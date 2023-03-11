Bir yanda kuraklık diğer yanda karın erimesiyle dolup taşan barajlar

Türkiye, oldukça kurak bir kış geçirdi. Geçtiğimiz yıla göre gerek kar gerek ise sağanak yeterli seviyede yağmadı. Bu durum özellikle Marmara Bölgesi'ndeki barajlarda 'alarm' verilmesine yol açtı. 16 milyon insanın yaşadığı megakent İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı son 9 yılın 9 Mart tarihi ölçümleri baz alındığında en düşük seviyesinde kaydedildi. Doluluk oranları bu yıl yüzde 35,45'e kadar düşerek son 9 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara girdi. Baraj doluluk oranları 2013'te yüzde 85, 2014'te yüzde 28,82, 2015'te yüzde 94,95, 2016'da yüzde 89,04, 2017'de yüzde 87,78, 2018'de yüzde 90,25, 2019'da yüzde 93,28, 2020'de yüzde 63,88, 2021'de yüzde 60,37, 2022'de ise yüzde 83,48 olarak kaydedilmişti. Hakkari Şemdinli ise kış boyunca yoğun kar yağışı yaşadı. Zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolda kar savurma makinelerini kullandı. Kepçe boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı. Dilimli, Beyyurdu ve Aslandağ Barajları ise karların erimesiyle büyük doluluğa ulaştı.
TEMMUZDA EYVAH DİYECEĞİZ!
Türkiye'nin kuraklık kıskacına girdiğini söyleyen Prof. Dr. Murat Türkeş, farkında olmadığımız tehlikenin faturasının temmuzda ödeneceğini söyledi. Yetkili kurumların daha net adımlar atması gerektiğini belirtti.
TEMMUZDA EYVAH DİYECEĞİZ!
Türkiye'nin kuraklık kıskacına girdiğini söyleyen Prof. Dr. Murat Türkeş, farkında olmadığımız tehlikenin faturasının temmuzda ödeneceğini söyledi. Yetkili kurumların daha net adımlar atması gerektiğini belirtti.