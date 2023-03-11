Rahat uyu Pınar Gültekin

Muğla'da Cemal Metin Avcı (33), 2.5 yıl önce üniversiteli Pınar Gültekin'i (27) boğduktan sonra varile koyup yaktı.
Korkunç cinayet infiale yol açtı. Tutuklanan katil, daha önce iyi hal indirimiyle 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar istinaftan döndü. Dün İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nde yargılanan Metin ve kardeşi Mertcan Avcı hakkında karar açıklandı.
Bu kez 'Canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan haksız tahrik hükümleri uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı hakkında ise 'suç delilerini gizleme, değiştirme ve yok etme' suçundan 4 yıl hapis cezası verildi.
Korkunç cinayet infiale yol açtı. Tutuklanan katil, daha önce iyi hal indirimiyle 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar istinaftan döndü. Dün İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nde yargılanan Metin ve kardeşi Mertcan Avcı hakkında karar açıklandı.
Bu kez 'Canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan haksız tahrik hükümleri uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı hakkında ise 'suç delilerini gizleme, değiştirme ve yok etme' suçundan 4 yıl hapis cezası verildi.