Akademisyen Ceren Damar'ı öldüren sanığın avukatı Vahit Bıçak'a 1 yıl 5 ay 15 gün hapis





Fotoğrafta: Vahit Bıçak

Duruşmada söz alan Mustafa Damar, sanık Vahit Bıçak'ın duruşmada savunma sınırlarını aşarak ölen kızı ve kendisine hakaret ettiğini söyledi.

Anne Feyzan Damar ise kızının hayatını kaybetmesinden dolayı tarif edilmez acı yaşadığını belirterek, "Bizler yaşayan ölüler gibiyiz. Acımızı yaşayamıyoruz. Sanık avukatı Vahit Bıçak, kızıma ve eşime kabul edilemez sözler sarf etti. Bunları unutmama imkan yok. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum." dedi.