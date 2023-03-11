Asrın deprem felaketi sonrası otoparklar hurda doldu

Asrın felaketinin ardından bir yandan yararlar sarılmaya çalışılırken, bir yandan da hasar tespiti yapılıyor. Depremde zarar gören araç sayısının yaklaşık 1 milyon olduğu belirtiliyor. Otoparklar enkaz altından çıkarılan hurdaya dönmüş araçlarla dolarken; pek çoğunun henüz sahibine ulaşılamamış durumda. Henüz bulunamayan çok sayıda araç da var. Bu araçların durumu da merak ediliyor.
ONARIM BAŞLADI
Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, "1 milyona yakın aracın hasarlı olma durumu var. Bölgedeki 530 bin kaskolu aracın 170-200 bininin hasar görmüş olabileceği tahmin ediliyor" dedi. Tam hasarlı yani pert olanların piyasa rayiç değeri üzerinden hesap yapılarak ödemelerine başlandığını aktaran Bağcı, "Bu araçlarda para ödendikten sonra aracın mülkiyeti sigorta şirketine geçiyor. Kısmi hasarlı olan yani onarımı gereken araçların ise çevre illerdeki servislere çekilerek onarımlarına başlanıldı" diye konuştu.
BULUNAMAYANLAR...
Bağcı, enkaz altında kapalı garajlarda kalan ulaşılamayan araçlar olduğuna değinerek, "Enkaz kaldırıldıktan sonra otoparkta olduğu belirtilen araçlara ulaşılıp 'hasarlı mı değil mi?' diye bakılacak" ifadesini kullandı. Vefat edenlere ait araçların ödemesinin mirasçılarına yapıldığını anlatan Bağcı, şunları söyledi: "Ama araç onarımı gerekiyorsa sigorta şirketi bunu karşılayıp onarılmış aracı mirasçılara teslim ediyor. Mirasçılar da mirasçılık belgesi ile aracın ruhsatlarını üzerlerine alabiliyor."
HASAR ÖDEMESİ 4 MİLYAR $
Bölgede kasko, konut, iş yeri, hayat gibi alanlarda 4 milyonu aşkın poliçe olduğunu kaydeden Bağcı, "Sektör 4 milyar dolar civarında bir sigorta hasarı ödeyecektir. Sigortacılar deprem teminatlarının tamamını yurt dışında reasürans yaptırdığı için şirketlerin ödeyeceği tutar yüzde 6-7 civarındadır. Bu da yaklaşık 240 milyon dolar gibi bir rakama denk gelmektedir" dedi.
BİN ARAÇTAN 378'İNİN SAHİBİ ÇIKMADI
ADIYAMAN'DA yıkılan binaların enkazından çıkarılan otomobiller üç yediemin otoparkında sahiplerini bekliyor. Otoparklarda hurdaya dönmüş ve plakası belirlenemeyen araçlar, şasi numaraları ve ruhsatlarına göre tespit edilip tutanak karşılığında sahiplerine veriliyor. Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Turabi Bayır, "Binin üzerinde araç enkaz altından çıkarıldı. Yaklaşık bin araç da hâlâ enkaz altında, çalışmalar sürüyor. Otoparka getirilen bin araçtan 378'inin sahibine henüz ulaşılamadı" dedi.
ONARIM BAŞLADI
Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, "1 milyona yakın aracın hasarlı olma durumu var. Bölgedeki 530 bin kaskolu aracın 170-200 bininin hasar görmüş olabileceği tahmin ediliyor" dedi. Tam hasarlı yani pert olanların piyasa rayiç değeri üzerinden hesap yapılarak ödemelerine başlandığını aktaran Bağcı, "Bu araçlarda para ödendikten sonra aracın mülkiyeti sigorta şirketine geçiyor. Kısmi hasarlı olan yani onarımı gereken araçların ise çevre illerdeki servislere çekilerek onarımlarına başlanıldı" diye konuştu.
BULUNAMAYANLAR...
Bağcı, enkaz altında kapalı garajlarda kalan ulaşılamayan araçlar olduğuna değinerek, "Enkaz kaldırıldıktan sonra otoparkta olduğu belirtilen araçlara ulaşılıp 'hasarlı mı değil mi?' diye bakılacak" ifadesini kullandı. Vefat edenlere ait araçların ödemesinin mirasçılarına yapıldığını anlatan Bağcı, şunları söyledi: "Ama araç onarımı gerekiyorsa sigorta şirketi bunu karşılayıp onarılmış aracı mirasçılara teslim ediyor. Mirasçılar da mirasçılık belgesi ile aracın ruhsatlarını üzerlerine alabiliyor."
HASAR ÖDEMESİ 4 MİLYAR $
Bölgede kasko, konut, iş yeri, hayat gibi alanlarda 4 milyonu aşkın poliçe olduğunu kaydeden Bağcı, "Sektör 4 milyar dolar civarında bir sigorta hasarı ödeyecektir. Sigortacılar deprem teminatlarının tamamını yurt dışında reasürans yaptırdığı için şirketlerin ödeyeceği tutar yüzde 6-7 civarındadır. Bu da yaklaşık 240 milyon dolar gibi bir rakama denk gelmektedir" dedi.
BİN ARAÇTAN 378'İNİN SAHİBİ ÇIKMADI
ADIYAMAN'DA yıkılan binaların enkazından çıkarılan otomobiller üç yediemin otoparkında sahiplerini bekliyor. Otoparklarda hurdaya dönmüş ve plakası belirlenemeyen araçlar, şasi numaraları ve ruhsatlarına göre tespit edilip tutanak karşılığında sahiplerine veriliyor. Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Turabi Bayır, "Binin üzerinde araç enkaz altından çıkarıldı. Yaklaşık bin araç da hâlâ enkaz altında, çalışmalar sürüyor. Otoparka getirilen bin araçtan 378'inin sahibine henüz ulaşılamadı" dedi.