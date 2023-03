İstanbul’da şaşırtan lahmacun fiyatları! Kimi yerde 20'den kimi yerde 85 liradan...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

tatil merkezlerinde yaşanan lahmacun tartışması, şimdi İstanbul 'a taşındı. İlçeler arasında, hatta aynı sokakta görülen farklı fiyatlar baş döndürdü. Esenyurt 'ta 20 liradan satılan lahmacun, Göngören 'de 30, Bağcılar 'da 35, Başakşehir 'de 85 lirayı buldu. Sultanahmet 'te aynı sokakta bir restoranda 50, diğerinde 30 liralık fiyat çıktı. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl, farkın kaliteden ve restoranın bulunduğu lokasyondan kaynaklandığını söyledi.Gıda Laboratuvarları ve Gıda Denetçileri Derneği Başkan Yardımcısı Selman Bahadır Orhan da lahmacunda 50 gramdan az et kullanılamayacağını belirterek, ekledi: "Bu durumda 20 lira standart maliyeti olur. 40 liradan aşağı satılıyorsa içinde et olan bir lahmacun olması mümkün değil. Lahmacunun her türlü hileye açık olduğunu gördük."