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    • Yaşam
    • 09.03.2023 11:05
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    • 09.03.2023 11:27
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    'Kalyon Kent' örnek olacak: 'Mutluluk Çadırı' aileler, çocuklar ve gençlere umut aşılıyor!

    Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kalyon Holding tarafından kurulan konteyner kent depremzedelerin yeni yuvası oldu. Hasan Kalyoncu Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen 'U/Mutluluk Programı' ile aileler, çocuklar ve gençlere umut aşılıyor. Uygulama bölgeye örnek teşkil edecek nitelikte.

    ’Kalyon Kent’ örnek olacak

    Kalyon Holding, İslâhiye'de kurduğu konteyner kentte Hasan Kalyoncu Üniversitesi iş birliğinde düzenlediği 'U/Mutluluk Programı' ile aileler, çocuklar ve gençlere umut aşılıyor.

    Bölge halkının hayata yeniden hızlı bir şekilde tutunmasını amaçlayan Kalyon Holding; psikolojik desteğin yanı sıra sınavlara hazırlanan gençlerin eğitimlerinin kesintiye uğramaması yönünde kurslar ve kadınların ekonomik üretime katılmasına imkân sağlayacak atölyeler düzenliyor.

    OLAĞANÜSTÜ SÜREDE İNŞA EDİLDİ
    Günaydın gazetesi yazarlarından Yüksel Aytuğ, depremzedelerin yüzünü güldüren uygulamaları köşesine taşıdı.

    İşte Aytuğ'un yazısından önemli bölümler:
    Felaketin fiziki yaralarının sarılmasının yanı sıra bölge insanına psikolojik destek verilmesi de aynı ölçüde önemli. Hatta bunun için bir Psikoloji ve Rehberlik Seferberliği başlatılmalı.

        Psikiyatr ve psikologlar dönüşümlü olarak bölgede görev yapıp, travmanın atlatılma süresini kısaltmalı diye düşünüyorum.

        Bu konuda vereceğim önemli bir örnek de var:
        Depremin ilk saatlerinden beri bölgeye her türlü yardımı aktaran, yaraların sarılmasında adeta bayrak taşıyıcılığı yapan Kalyon Holding'in bölgede üç gün gibi olağanüstü bir sürede inşa ettiği konteyner kentte fiziki ihtiyaçlar kadar psikolojik gereksinmelerin de karşılanması için örnek bir çaba gösteriliyor.

        ÖZEL PROGRAMLAR BAŞLADI
        Kalyon Holding, İslâhiye'de kurduğu konteyner kentte Hasan Kalyoncu Üniversitesi işbirliğinde düzenlediği "U/Mutluluk Programı" ile aileler, çocuklar ve gençlere umut aşılıyor.

            Burada kurulan Mutluluk Çadırı'ndaki özel programlar, dün itibariyle başladı.

            Sabah yürüyüşünden psikoloji sohbetlerine ve sinema filmi gösterimlerine kadar geniş bir yelpazede hem çocuklara hem de gençlere psikolojik açıdan iyileşme ve sosyalleşme alanı sunacak Mutluluk Çadırı'nda; 22 Mart'a kadar sürecek "Psikoloji Konuşmaları" takvimi de yayımlandı.

            PSİKOLOJİK DESTEK ÇALIŞMASI
            Hasan Kalyoncu Üniversitesi bünyesindeki klinik psikologlar ve doktorların gerçekleştireceği konuşmalar ve sohbetler ile depremden etkilenen çocuk ve gençlere psikolojik destek sağlanması hedefleniyor.

                Ayrıca dün Kooperatifçilik Hakkında Genel Bilgiler adlı eğitimle başlayan program kapsamında bugün Konserve Yapım Atölyesi, yarın Marka ve Pazarlama, 9 Mart'ta Sıfır Atık Bağlamında El İşi Atölyesi, 10 Mart'ta ise İletişim Becerileri dersleri yer alacak.

                Program sonunda katılımcılara birer katılım belgesi de takdim edilecek.

                EĞİTİM DESTEĞİ VERİLİYOR
                Depremden etkilenen çocuklar ve gençlerin eğitimlerini kesintisiz sürdürmelerine katkı sunarken, onların sosyal hayata katılımlarını hızlandırmayı da hedefleyen Kalyon Holding ve HKÜ; salı ve perşembe günleri İngilizce, çarşamba günü matematik, geometri ve fen bilimleri, cumartesi ve pazar günleri ise Türkçe, matematik ve geometri eğitimlerinin gerçekleştirileceğini bildirdi.
                    Devreye Amerika girdi
                    Haberler Yaşam 'Kalyon Kent' örnek olacak: 'Mutluluk Çadırı' aileler, çocuklar ve gençlere umut aşılıyor!
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