'Kalyon Kent' örnek olacak: 'Mutluluk Çadırı' aileler, çocuklar ve gençlere umut aşılıyor!

Bu konuda vereceğim önemli bir örnek de var:

Depremin ilk saatlerinden beri bölgeye her türlü yardımı aktaran, yaraların sarılmasında adeta bayrak taşıyıcılığı yapan Kalyon Holding'in bölgede üç gün gibi olağanüstü bir sürede inşa ettiği konteyner kentte fiziki ihtiyaçlar kadar psikolojik gereksinmelerin de karşılanması için örnek bir çaba gösteriliyor.