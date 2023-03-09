'Kalyon Kent' örnek olacak: 'Mutluluk Çadırı' aileler, çocuklar ve gençlere umut aşılıyor!

Kalyon Holding, İslâhiye'de kurduğu konteyner kentte Hasan Kalyoncu Üniversitesi iş birliğinde düzenlediği 'U/Mutluluk Programı' ile aileler, çocuklar ve gençlere umut aşılıyor.
Bölge halkının hayata yeniden hızlı bir şekilde tutunmasını amaçlayan Kalyon Holding; psikolojik desteğin yanı sıra sınavlara hazırlanan gençlerin eğitimlerinin kesintiye uğramaması yönünde kurslar ve kadınların ekonomik üretime katılmasına imkân sağlayacak atölyeler düzenliyor.
OLAĞANÜSTÜ SÜREDE İNŞA EDİLDİ
Günaydın gazetesi yazarlarından Yüksel Aytuğ, depremzedelerin yüzünü güldüren uygulamaları köşesine taşıdı.
İşte Aytuğ'un yazısından önemli bölümler:
Felaketin fiziki yaralarının sarılmasının yanı sıra bölge insanına psikolojik destek verilmesi de aynı ölçüde önemli. Hatta bunun için bir Psikoloji ve Rehberlik Seferberliği başlatılmalı.