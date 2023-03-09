Asrın felaketinde acı hikaye: Deprem üçüzleri ayırdı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem, üçüzler Harun, Muhammed Ali ve Nisan Hortum'u ayırdı. Gül ve Doğan Hortum, 5 yıl süren tüp bebek tedavisiyle dünyaya getirdikleri üçüz çocukları Harun, Mahammed Ali ve Nisan ile oturdukları binanın depremde çökmesi sonucu enkaz altında kaldı. Harun ve Muhammed Ali, babaları Doğan Hortum ile hayatını kaybetti. Nisan ise annesi ile birlikte enkazdan sağ çıkarıldı.