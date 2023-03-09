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    • Haberler
    • 09.03.2023 12:01
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    • 09.03.2023 12:01
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    Asrın felaketinde acı hikaye: Deprem üçüzleri ayırdı

    Hatay'ın Antakya ilçesinde, depremde çöken binada enkaz altında kalan 12 yaşındaki üçüzlerden Harun, Muhammed Ali, babaları Doğan Hortum ile hayatını kaybetti, Nisan Hortum ise annesi Gül Hortum ile enkazdan sağ çıkarıldı.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Deprem üçüzleri ayırdı

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem, üçüzler Harun, Muhammed Ali ve Nisan Hortum'u ayırdı. Gül ve Doğan Hortum, 5 yıl süren tüp bebek tedavisiyle dünyaya getirdikleri üçüz çocukları Harun, Mahammed Ali ve Nisan ile oturdukları binanın depremde çökmesi sonucu enkaz altında kaldı. Harun ve Muhammed Ali, babaları Doğan Hortum ile hayatını kaybetti. Nisan ise annesi ile birlikte enkazdan sağ çıkarıldı.



    KUZENİ YEĞENLERİ VE BİRÇOK AKRABASINI KAYBETTİ
    Depremde evleri ağır hasar gören ancak kuzeni Doğan Hortum ile üçüz yeğenlerinden 2'sini kaybetmenin acısıyla kalp rahatsızlığı geçiren Bereket Belge, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

    Kalp ameliyatı olan Bereket Belge, eşi ve 4 çocuğuyla depremden sağ kurtulduklarını, kuzeni ve yeğenleri ile birçok akrabasını kaybettiğini söyledi.

        "5 YIL SONRA ÇOCUKLARI OLDU"
        Belge, "12 yaşındaki üçüz yeğenlerimden Harun ve Muhammed Ali Hortum, babaları ile hayatını kaybetti. 5 yıl sonra çocukları oldu. Biz öyle bağlıyız ki birbirimize onların yanına gitmeye kalktık, gidemedik.

        Sonra kuzenim ve 2 yeğenimin öldüğünü öğrendik" dedi.
        Bereket Belge'nin eşi Ceylan Belge de "Bir günde 20, 25 cenaze gördünüz mü? Biz her gün 20, 25 cenaze gömdük köyde" diye konuştu.

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