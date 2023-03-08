Kahramanmaraş ve Hatay'da kurulan Minika Oyun Çadırları çocuklara
Binlerce kişinin yaşamlarını sürdürdüğü, bölgenin en büyük çadır kentlerine kurulan alanlarda çocuklar, Akıncı, Maceracı Yüzgeçler, Neşeli Dünyam, Alpman gibi MinikaÇOCUK ve MinikaGO'nun en sevilen çizgi dizilerini izleyebilecek, eğlenceli etkinliklere katılabilecek, yüzlerce oyun ve oyuncağa erişebilecek.
- Yaşam
- 08.03.2023 21:52
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- Son Güncelleme:
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- 08.03.2023 21:52
Minika Oyun Çadırları depremzede çocuklar için ziyarete açıldı
Tüm Türkiye’yi derinden sarsan son yüzyılın en büyük deprem felaketi sebebiyle binlerce çocuk evinden, kurulu düzeninden oldu. Minika, Oyun Çadırı projesiyle deprem bölgesindeki çocuklara psikososyal destek vermek ve nitelikli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla ziyarete açıldı.
Kahramanmaraş ve Hatay'da kurulan Minika Oyun Çadırları çocuklara