Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 08.03.2023 21:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.03.2023 21:52
    ABONE OL

    Minika Oyun Çadırları depremzede çocuklar için ziyarete açıldı

    Tüm Türkiye’yi derinden sarsan son yüzyılın en büyük deprem felaketi sebebiyle binlerce çocuk evinden, kurulu düzeninden oldu. Minika, Oyun Çadırı projesiyle deprem bölgesindeki çocuklara psikososyal destek vermek ve nitelikli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla ziyarete açıldı.

    Devreye Amerika girdi
    Haberler Yaşam Minika Oyun Çadırları depremzede çocuklar için ziyarete açıldı
        SON DAKİKA