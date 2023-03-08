Asrın felaketinde mucize kurtuluş! 3 çocuğuyla birlikte...

Türkiye 6 Şubat gecesi, tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetinde iki deprem 11 ili yıktı. 45 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybederken binlercesi de yaralandı. Yüzbinlerce vatandaş da film gibi olaylarla hayatta kaldı. Onlar arasında 27 yaşındaki Mervenur Bereket de vardı. Mervenur, depreme Gaziantep'in Islahiye İlçesi'ndeki 5 katlı apartmanda yakalandı. Yanında çocukları Elif (8), Asaf (5) ve Eren (1.5) vardı. Bir anda ev beşik gibi sallandı. Deprem sırasında odasının yola bakan tarafı kopunca genç kadın şoka uğradı. 3 çocuğuna sarılarak yardım çığlığı attı. Depremin şiddeti geçtiğinde evinin kapısını açmaya çalışıp çocuklarıyla dışarıya çıkmaya çalıştı. Ancak kapı sıkışmıştı. Bereket, beton duvarların baskısı nedeniyle kapıyı açamadı. Odanın kopan ön camından yardım çığlığı attı ama sesini duyuramadı. Genç kadın o anda yardım alamayınca, çocuklarıyla birlikte 1'inci kattaki odasının altındaki kafeteryanın üzerinde bulunan tentenin üzerine atladı.