Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Asrın felaketinde mucize kurtuluş! 3 çocuğuyla birlikte...

    Asrın felaketinin üzerinden 1 ay geçti. Ancak acısı da gözyaşı da dinmedi. Mucize kurtuluşların ise ardı arkası kesilmedi. 27 yaşındaki Mervenur da 3 çocuğuyla birlikte alt kattaki dükkanın tentesine atlayıp enkazdan kaçabildi.

    Mucizenin ens’tente’nesi

    Türkiye 6 Şubat gecesi, tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetinde iki deprem 11 ili yıktı. 45 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybederken binlercesi de yaralandı. Yüzbinlerce vatandaş da film gibi olaylarla hayatta kaldı. Onlar arasında 27 yaşındaki Mervenur Bereket de vardı. Mervenur, depreme Gaziantep'in Islahiye İlçesi'ndeki 5 katlı apartmanda yakalandı. Yanında çocukları Elif (8), Asaf (5) ve Eren (1.5) vardı. Bir anda ev beşik gibi sallandı. Deprem sırasında odasının yola bakan tarafı kopunca genç kadın şoka uğradı. 3 çocuğuna sarılarak yardım çığlığı attı. Depremin şiddeti geçtiğinde evinin kapısını açmaya çalışıp çocuklarıyla dışarıya çıkmaya çalıştı. Ancak kapı sıkışmıştı. Bereket, beton duvarların baskısı nedeniyle kapıyı açamadı. Odanın kopan ön camından yardım çığlığı attı ama sesini duyuramadı. Genç kadın o anda yardım alamayınca, çocuklarıyla birlikte 1'inci kattaki odasının altındaki kafeteryanın üzerinde bulunan tentenin üzerine atladı.



    GÖKYÜZÜ KARŞIMDAYDI
    3 yıl önce eşinden ayrılan ve 11 çocuklu bir ailenin üyesi olan anne Merve Bereket mucize eseri hayatta kaldı. Şu ifadeleri kullandı: Çok şiddetli bir deprem oldu. 3 çocuğumla aynı odada uyuyorduk. Bina çatlamaya başladı. Yol tarafına bakan odamın duvarları patladı. Gökyüzü karşımdaydı. Çocuklarıma sarıldım. Evin içinde salavat getiriyordum. Kıpırdayamıyorduk. Depremin şiddeti azalınca çocuklarımı da alıp kapıdan kaçmak istedim. Ama kapı açılmadı. Çocuklarımla birlikte pencereden alt kattaki kafeteryanın tentesine atlayarak kurtulduk.



    Mervenur ile 3 çocuğunu kurtaran tente, depremden önce böyle görüntülenmişti.



        Depremde binanın duvarları patladı. Genç kadın da çocuklarıyla buradan tenteye atladı.

        KURTULDU AMA...
        Bereket, 3 çocuğuyla Islahiye'deki Gençlik Merkezi'nde kalmaya başladı. "Biz kurtulduk ama başka bir köyde yaşayan ablam, eniştem ve 5 yeğenim öldü" diyerek ağladı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Küresel çetenin kirli kalemleri neyi kaşıyor?
        Haberler Yaşam Asrın felaketinde mucize kurtuluş! 3 çocuğuyla birlikte...
            SON DAKİKA